E-5te seyir halindeyken dengesini kaybeden motosikletli kadın sürücü ölümden kıl payı kurtuldu!

Beylikdüzü E-5’te seyir halindeyken bozuk yolda dengesini kaybederek motosikletiyle yan karşı şeride geçen kadın sürücü ölümden son anda kurtuldu. İşte o görüntüler...

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E-5te seyir halindeyken dengesini kaybeden motosikletli kadın sürücü ölümden kıl payı kurtuldu!

Beylikdüzü E-5’te seyir halindeyken dengesini kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü kıl payı ölümden kurtulurken, o anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde E-5 Haramidere Metrobüs durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosikletli kadın sürücü, bozuk yol sebebiyle dengesini kaybederek düştü. Yola savrulan motor, birkaç metre sürüklendikten sonra durdu. Düşen sürücü, seyir halindeki herhangi bir araca çarpmadan kıl payı ölümden döndü.

E-5te seyir halindeyken dengesini kaybeden motosikletli kadın sürücü ölümden kıl payı kurtuldu!

Olay sonrası bir sürücü durarak kadına yardımcı olurken olay yerinden geçerken kazayı gören sağlık ekipleri sürücünün durumunu kontrol etmek için durdu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücünün o anları ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

E-5te seyir halindeyken dengesini kaybeden motosikletli kadın sürücü ölümden kıl payı kurtuldu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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