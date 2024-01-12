Fenerbahçe'den Galatasaray’a göndermeli paylaşım

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 4 Eylül Stadyumu'nda oynanırken, karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçtan sonra her takım puanları paylaşırken, Galatasaray zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Sarı-Kırmızılılar 1 puan kazandı ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 48. sırada yer aldı. Sivasspor ise onuncu sıraya yükselerek 25 puana ulaştı.

Fenerbahçe’nin Paylaşımı Gündem Oldu

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin kazandığı üç puanın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fotoğraf, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı ve sarı-lacivertli ekibin ligin en üst sıralarında olduğuna dikkat çekti.