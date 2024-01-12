Fenerbahçe'den Galatasaray’a göndermeli paylaşım

Galatasaray Sivasspor deplasmanında puan kaybetti. Ezeli rakibi ise hemen o paylaşımı yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Fenerbahçe'den Galatasaray’a göndermeli paylaşım

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 4 Eylül Stadyumu'nda oynanırken, karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçtan sonra her takım puanları paylaşırken, Galatasaray zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Sarı-Kırmızılılar 1 puan kazandı ve Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 48. sırada yer aldı. Sivasspor ise onuncu sıraya yükselerek 25 puana ulaştı.

Fenerbahçe’nin Paylaşımı Gündem Oldu

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin kazandığı üç puanın ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fotoğraf, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı ve sarı-lacivertli ekibin ligin en üst sıralarında olduğuna dikkat çekti.

fenerbahceden-galatasaraya-gondermeli-paylasim.webp

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman? Arda Güler maçta oynayacak mı?
Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman? Arda Güler maçta oynayacak mı?
Bülent Uygun, Galatasaray maçına hazırlanırken açıklamalarda bulundu
Bülent Uygun, Galatasaray maçına hazırlanırken açıklamalarda bulundu
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: İsmim üzerinden yapılan yalan haberlerle prim yapılmaktadır
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: İsmim üzerinden yapılan yalan haberlerle prim yapılmaktadır
Ronaldinho tanınmaz halde! Kendisini paylaştı, bu sen misin? Diye sordular
Ronaldinho tanınmaz halde! Kendisini paylaştı, bu sen misin? Diye sordular
Son Haberler
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı, “Sibergöz-14” Operasyonunda 120 şüphelinin yakalandı!
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı, “Sibergöz-14” Operasyonunda 120 şüphelinin yakalandı!
Fenerbahçe'den Galatasaray’a göndermeli paylaşım
Fenerbahçe'den Galatasaray’a göndermeli paylaşım
Doğalgaza zam yapılacak mı? 2024 ısınma fiyatları değişecek mi? Bakan açıkladı…
Doğalgaza zam yapılacak mı? 2024 ısınma fiyatları değişecek mi? Bakan açıkladı…
Borsa yatırımcısını yakından ilgilendiren gelişme! VİOP işlemi gören 4 şirket hakkında açıklama…
Borsa yatırımcısını yakından ilgilendiren gelişme! VİOP işlemi gören 4 şirket hakkında açıklama…
Beşiktaş'a sürpriz hoca! Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile anlaştıklarını resmi açıklamayla duyurdu
Beşiktaş'a sürpriz hoca! Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile anlaştıklarını resmi açıklamayla duyurdu
Arda Güler ilk kez Real Madrid formasını giydi! İspanya ona hayran oldu
Arda Güler ilk kez Real Madrid formasını giydi! İspanya ona hayran oldu
Çok Okunanlar
Fenerbahçe'den Galatasaray’a göndermeli paylaşım
Fenerbahçe'den Galatasaray’a göndermeli paylaşım
Altın düşecek mi, Yükselecek mi? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar
Altın düşecek mi, Yükselecek mi? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar
Müstesna zaman dilimleri
Müstesna zaman dilimleri
Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!
Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!
Eski Fenerli yıldız Galatasaray’a imza atmak üzere!
Eski Fenerli yıldız Galatasaray’a imza atmak üzere!
Devlet Bahçeli'den Süper Kupa eleştirileri: TFF süreci yönetemedi, Fenerbahçe ve Galatasaray soğukkanlı hareket edemedi
Devlet Bahçeli'den Süper Kupa eleştirileri: TFF süreci yönetemedi, Fenerbahçe ve Galatasaray soğukkanlı hareket edemedi
Yorumlananlar
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi