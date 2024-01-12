Bankalar emekliyi ihya edecek: Emekli promosyon ödemeleri 20 bin lirayı aştı

Milyonlarca çalışan ve emekli, TÜİK tarafından beklenen aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor. Veriler açıklandıktan sonra memur ve emeklilerin zam oranları da açıklandı.

Yeni yıl için memur ve memur emeklileri %49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri %37,57 zamma hak kazandı. Bankalar, SSK ve Bağkur emeklileri için ek zam çalışmaları başlatırken, emeklilere yönelik promosyon hareketliliği de başladı. Zamların kesinleşmesinin ardından indirimlerin artması bekleniyor, ancak şimdiden 13 bin TL'ye dayandı. Promosyonların 20 bin TL olacağı tahmin ediliyor. Taahhüdü bitmeden başka bir bankaya nasıl geçilebilir ve emekliler hangi durumlarda promosyon alabilir?

Yeni Maaşlarla Promosyonların 20 Bin TL'ye Artması Bekleniyor

Yeni maaşların açıklanmasıyla promosyon sayısı artacaktır. Kumdakçı, emekli maaşlarının arttığı dönemde promosyon tutarlarının da 15 bin ila 20 bin liraya çıkması beklendiğini belirtti. Daha yüksek maaş alan emeklilerimi promosyondan yararlanmaları bekleniyor" dedi.

Taahhüt süresi dolmadan banka değişebilir. Emekli bankayla çalıştığı süre boyunca yükselir. Bununla birlikte, kalan günlerin tutarı bankaya iade edilir. Kumdakçı, konuyla ilgili olarak, "Bankadan çıktığımız ve promosyon döneminde olmadığımız dönemi bankaya iade etmemiz şartıyla çıkış şartlarımız var."