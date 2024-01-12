Bankalar emekliyi ihya edecek: Emekli promosyon ödemeleri 20 bin lirayı aştı

SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zam talepleri gündemdeyken, bankalar da promosyon kampanyalarını başlattılar. Promosyon tutarlarının Ocak ayındaki zamdan sonra 20 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News
Bankalar emekliyi ihya edecek: Emekli promosyon ödemeleri 20 bin lirayı aştı

Milyonlarca çalışan ve emekli, TÜİK tarafından beklenen aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor. Veriler açıklandıktan sonra memur ve emeklilerin zam oranları da açıklandı.

Yeni yıl için memur ve memur emeklileri %49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri %37,57 zamma hak kazandı. Bankalar, SSK ve Bağkur emeklileri için ek zam çalışmaları başlatırken, emeklilere yönelik promosyon hareketliliği de başladı. Zamların kesinleşmesinin ardından indirimlerin artması bekleniyor, ancak şimdiden 13 bin TL'ye dayandı. Promosyonların 20 bin TL olacağı tahmin ediliyor. Taahhüdü bitmeden başka bir bankaya nasıl geçilebilir ve emekliler hangi durumlarda promosyon alabilir?

emekli-promosyon-odemeleri-20-bin-lirayi-asti.webp

Yeni Maaşlarla Promosyonların 20 Bin TL'ye Artması Bekleniyor

Yeni maaşların açıklanmasıyla promosyon sayısı artacaktır. Kumdakçı, emekli maaşlarının arttığı dönemde promosyon tutarlarının da 15 bin ila 20 bin liraya çıkması beklendiğini belirtti. Daha yüksek maaş alan emeklilerimi promosyondan yararlanmaları bekleniyor" dedi.

Taahhüt süresi dolmadan banka değişebilir. Emekli bankayla çalıştığı süre boyunca yükselir. Bununla birlikte, kalan günlerin tutarı bankaya iade edilir. Kumdakçı, konuyla ilgili olarak, "Bankadan çıktığımız ve promosyon döneminde olmadığımız dönemi bankaya iade etmemiz şartıyla çıkış şartlarımız var."

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi
SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi
Emeklilere ek zam için 3 farklı senaryo! Ek zam ve kök maaş ne kadar olacak, İşte maaş farkları tablosu
Emeklilere ek zam için 3 farklı senaryo! Ek zam ve kök maaş ne kadar olacak, İşte maaş farkları tablosu
Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar, 12 Ocak Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar, 12 Ocak Güncel altın fiyatları
Borsa yatırımcısını yakından ilgilendiren gelişme! VİOP işlemi gören 4 şirket hakkında açıklama…
Borsa yatırımcısını yakından ilgilendiren gelişme! VİOP işlemi gören 4 şirket hakkında açıklama…
Son Haberler
Halil Umut Meler geri dönüyor! Hangi maçın hakemi olacak?
Halil Umut Meler geri dönüyor! Hangi maçın hakemi olacak?
'Sibergöz-14' operasyonuyla çökertilen şebekenin lüks arabaları sergilendi!
'Sibergöz-14' operasyonuyla çökertilen şebekenin lüks arabaları sergilendi!
Motosikletin çarptığı yaya yerde inlerken, onlar film sahnesi gibi izledi!
Motosikletin çarptığı yaya yerde inlerken, onlar film sahnesi gibi izledi!
Su faturalarında yeni dönem: Tüm aboneleri ilgilendiriyor, artık o ücret faturada yer almayacak
Su faturalarında yeni dönem: Tüm aboneleri ilgilendiriyor, artık o ücret faturada yer almayacak
Yatırımcılar, ABD enflasyon verilerini bekliyordu: İşte gelen sonuçlar…
Yatırımcılar, ABD enflasyon verilerini bekliyordu: İşte gelen sonuçlar…
Emekliler, bu haber tam size göre! Halkbank’tan ucuz ihtiyaç kredisi: Sadece 1.826 lira taksitle…
Emekliler, bu haber tam size göre! Halkbank’tan ucuz ihtiyaç kredisi: Sadece 1.826 lira taksitle…
Çok Okunanlar
Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar, 12 Ocak Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar, 12 Ocak Güncel altın fiyatları
Emeklilere ek zam için 3 farklı senaryo! Ek zam ve kök maaş ne kadar olacak, İşte maaş farkları tablosu
Emeklilere ek zam için 3 farklı senaryo! Ek zam ve kök maaş ne kadar olacak, İşte maaş farkları tablosu
SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi
SSK ve Bağkur emeklisine 2 formül! Erdoğan talimatı verdi
Bankalar emekliyi ihya edecek: Emekli promosyon ödemeleri 20 bin lirayı aştı
Bankalar emekliyi ihya edecek: Emekli promosyon ödemeleri 20 bin lirayı aştı
AK Parti'den emekliye zam açıklaması! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
AK Parti'den emekliye zam açıklaması! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
İşsizlik rakamları yeniden artışta: İşsizler kervanına binlerce yeni kişi katıldı!
İşsizlik rakamları yeniden artışta: İşsizler kervanına binlerce yeni kişi katıldı!
Yorumlananlar
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi