Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye açık çağrı: Maça tam kadro çıkın…

Turkcell Süper Kupası finali için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şanlıurfa’ya gitti. Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’yi as kadroyla beklediklerini belirtti ve çağrıda bulundu.

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Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye açık çağrı: Maça tam kadro çıkın…

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkcell Süper Kupa için Şanlıurfa’ya gitti. 5 Nisan Cuma günü maçın oynanacağı şehre hareket etti. Bölgede açıklamalarda bulunan Özbek, Fenerbahçe’nin A Takım ile çıkmasını istedi. İşte Dursun Özbek’in o açıklamaları;

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FENERBAHÇE'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

“Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının seyretmesini çok önemsiyorum. Biz buradayız, takımım da yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunun pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu.

Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz.”

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ŞANLIURFA GÜZEL ŞEHİR

“Şanlıurfa daha önce ziyaret ettiğim, çok güzel bir şehir. Çok güzel insanları var. Pazar günü oynayacağımız Süper Kupa maçı için buradayız. Şanlıurfa'da oynanması çok önemli. 100. yılın Süper Kupası'nın burada oynanması önemli. 6 Şubat depremlerinden etkilenmiş bir vilayet. O yüzden ayrıca önemli.

Burada depremden etkilenmiş kardeşlerimle konuşmak için erken geldim. Özellikle deprem bölgesinde insanlara dokunmak, acılarını hafifletmek için çok önemli. Burada oynayacağımız maçın geliri de depremzedelere gidecek. Bunu çok önemsiyoruz. Bölge insanının Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemesi çok önemli.”

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