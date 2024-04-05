Fenerbahçe'de Süper Kupa karşılaşmasındaki göstereceği tavır bakın nasıl yorumlandı!

Fenerbahçe’nin 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa’da oynanacak Süper Kupa karşılaşması için sahaya yansıtacağı tavırla ilgili senaryolar futbol gündeminin en önemli maddesi olarak öne çıkıyor.Fenerbahçe’nin 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa’da oynanacak Süper Kupa karşılaşması için sahaya yansıtacağı tavırla ilgili senaryolar futbol gündeminin en önemli maddesi olarak öne çıkıyor.

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in finale ilişkin mesajları, "Galatasaray maçına 9 kişilik esame listesiyle çıkılacak ve 3 oyuncusunu bir şekilde diskalifiye edip, maçın tatil edilmesini sağlayacak" şeklinde yorumlandı. Fenerbahçe'nin bu planla hukuki sorumluluktan kurtulacağı, yani tazminat cezası alamayacağı iddiaları var. Bu iddialara hukukçular cevap verdi. TFF Futbol Disiplin Talimatı'nı yorumladılar.

6'YA DÜŞERSE TATİL NEDENİYLE KUTLAMA OLMAYACAK

Talimata göre; bir takımın maça başlaması için kadrosunda en az dokuz lisanslı oyuncu olması gerekiyor. Müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısı 6'ya düşerse maç tatil edilir. Tatil edilen bir maçın skorunu ise resmi olarak Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından açıklanır. Spor hukukçular ise maç tatil edildiği için müsabaka sonrası düzenlenmesi planlanan kupa törenin de gerçekleştirmeyeceğini net olarak dile getirdi.

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FENERBAHÇE TAZMİNATIN ÖNÜNE GEÇECEK

Ayrıca Fenerbahçe bu hamlesi ile birlikte ortaya çıkacak olan tazminatların da önüne geçmiş olacak. Sarı-Lacivertliler, karşılaşma günü olan 7 Nisan'da Urfa'ya gidecek. Teknik Direktör İsmail Kartal, zorlu karşılaşmadan önce Galatasaray ile birlikte yapılacak olan ortak basın toplantısına katılmayacak. Galatasaray ise zorlu maçtan bir gün önce tam kadro Şanlıurfa'ya hareket edecek. Teknik Direktör Okan Buruk ve bir oyuncusu toplantıda yer alacak.

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