Dünya yıldızı yeniden sahada! Neymar 369 gün sonra döndü

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında oynayan yıldız futbolcu, takımıyla AFC Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Birleşik Arap ekibi Al Ain ile mücadele etti. Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde maçtan 5-4 galip ayrıldı ve puanını 9'a yükseltti.

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32 yaşındaki Neymar, 18 Ekim 2023'te Brezilya'nın Uruguay'a karşı oynadığı 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Neymar, sol diz ön çapraz bağında bir yırtık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı. Neymar, tedavisini bitirdikten sonra antrenmanlara döndü ve bu sezon AFC Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı.