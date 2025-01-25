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Cemal Enginyurt itfaiye müdürünü savunan Tanju Özcan'a ateş püskürdü! “78 kişi öldü, adamın korkusu yüzünden”

Sözcü TV'de canlı yayına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kartalkaya otel faciası nedeniyle suçlanan itfaiye müdürünü savunması üzerine tepki göstererek “78 kişi öldü, adamın korkusu yüzünden” diyerek duruma sert çıktı.

Cemal Enginyurt itfaiye müdürünü savunan Tanju Özcan'a ateş püskürdü! “78 kişi öldü, adamın korkusu yüzünden”
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Bolu'daki otelde meydana gelen yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının ardından yapılan incelemelerde pek çok ihmalin olduğu ortaya çıkarken, yangınla ilgili çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı çıktı. Bolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 'sorumluluk kimde' tartışmaları yaşanırken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Sözcü TV'deki canlı yayında skandal ifadeler kullandı.

"İTFAİYE MÜDÜRÜ KORKMUŞ OLABİLİR"

Özcan, durumla ilgili yaptığı açıklamada "İtfaiye müdürü, ‘eksikleri savcıya bildirirsem bu işletme yarın bana dava açabilir’ diyerek korkmuş olabilir.” ifadelerini kullandı.
Özcan, durumla ilgili yaptığı açıklamada "İtfaiye müdürü, ‘eksikleri savcıya bildirirsem bu işletme yarın bana dava açabilir’ diyerek korkmuş olabilir.” ifadelerini kullandı.

"YAZIK GÜNAH AMA YA"

Tahmin üzerine çok öfkelenen Cemal Enginyurt, "Adamın korkusu yüzünden 78 kişi öldü yani. Vicdan mı bu şimdi? Adam korktuğu için 78 can gitti. Biz Mehmet Nuri Ersoy istifa etsin derken… Bir adamın korkusu yüzünden, bir adamın o denetimi bildirmesi gerekirken, yazık günah, 78 insan ölmüş. Yani korkulur mu... Allah'tan korkulur, kuldan korkulur mu?" diye konuştu.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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