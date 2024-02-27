Mide ağrısı deyip geçmeyin! Doktora giden yaşlı adamın, mide ağrısının nedeni bakın neymiş!

Kırklareli’nde mide ağrısı sebebiyle hastaneye giden yaşlı adam aort damarının yırtıldığını öğrenince çok şaşırdı. Hemen tedavi altına alınan adam sağlığına kavuştu.

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Mide ağrısı deyip geçmeyin! Doktora giden yaşlı adamın, mide ağrısının nedeni bakın neymiş!

Kırklareli’nde mide ağrısı ile hastaneye başvuran hastanın aort damarının yırtıldığı ortaya çıktı. Yapılan operasyonla hasta sağlığına kavuştu.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Aydın Meşeli mide ağrısı şikayeti ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Meşeli, Kırklareli Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Doktora giden yaşlı adamın, mide ağrısının nedeni bakın neymiş!
Tetkikler sonucunda Meşeli’nin aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Meşeli, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halit Er, Opr. Dr. İbrahim Atakan Geçici, Uzman Dr. Yücel Uzun tarafından anjiyografik yöntemle gerçekleştirilen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Doktora giden yaşlı adamın, mide ağrısının nedeni bakın neymiş!

Sağlığına kavuşan Meşeli bir mide ağrısı ile hastaneye başvurduğunu belirterek “Mide ağrısı ile hastaneye başvurdum. Sonra beni Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Burada bana acil müdahale ettiler ve sağlığıma kavuştum’ dedi

Doktora giden yaşlı adamın, mide ağrısının nedeni bakın neymiş!

Doktorlara teşekkür eden Meşeli “Doktorlarımız başımızdan eksik olmasın. Var olsunlar. Onlar en büyük dostumuz, onlar varsa biz de varız” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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