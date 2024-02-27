Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı projelerini açıklıyor

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisin Pendik Belediye Başkanı Tarık Balyalı, seçimler sonrası kazanması halinde Pendik için hayata geçireceği iddialı projelerini açıklayacak.
Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken vaatlerini bir bir açıklıyor
Süleyman Tarık Balyalı, 27 Şubat ( bu akşam) Salı günü saat 19.30’da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde projelerini açıklayacak
CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı gençlerle yaptığı çok ses getiren buluşmalarına devam ediyor
Tarık Balyalı'dan kentsel dönüşüm sözü: ''Evler sizindir sizin kalacak''
CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı’dan Pendik’e Bir İrtibat Bürosu Daha…