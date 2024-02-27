Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı projelerini açıklıyor

CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı, 27 Şubat ( bu akşam) Salı günü saat 19.30’da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde projelerini açıklayacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı projelerini açıklıyor

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisin Pendik Belediye Başkanı Tarık Balyalı, seçimler sonrası kazanması halinde Pendik için hayata geçireceği iddialı projelerini açıklayacak.

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