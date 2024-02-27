Boşanma aşamasındaki kocasının kurşunlarıyla can verdi! Genç kadının sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini babasının evinde vurarak öldürdü. Dehşet saçan koca sonrada kendini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri araştırma yaparken, ölen genç kadının sosyal medyadan yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

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Boşanma aşamasındaki kocasının kurşunlarıyla can verdi! Genç kadının sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı. Boşanma aşamasındaki olduğu kadının baba evine giden şahıs, silahla önce genç kadını daha sonrasında ise kendisini vurdu. 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, genç kadının sosyal medya üzerindeki son paylaşımları ise dikkat çekti.

Boşanma aşamasındaki kocasının kurşunlarıyla can verdi! Genç kadının sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti!
Olay, Taşyatak Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Arslan boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Arslan’ın (Ekrem) baba evine gitti. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında Ali Rıza Arslan, silahla önce boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Hatun Arslan’ı sonrasında ise kendisini vurdu. Silah sesleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Boşanma aşamasındaki kocasının kurşunlarıyla can verdi! Genç kadının sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti!
Jandarma ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan, hayatını kaybeden genç kadının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, “Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Terazi var, tartı var her şeyin bir vakti var” son paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.

Boşanma aşamasındaki kocasının kurşunlarıyla can verdi! Genç kadının sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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