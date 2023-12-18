Trabzonspor yeni Hamsik'ini buldu! İnter'in yıldız ismini transfer ediyor

İkinci Abdullah Avcı dönemiyle yeni bir planlamayla yeni başarılar elde etmek için transfer için kollarını sıvayan Trabzonspor ile ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Daha önce de Fırtına ile ismi anılan Davy Klaassen'i İtalyanlar bir kez daha bordo-mavili kulübe yazdı.

TARBZONSPOR YENİ HAMSİK'İNİ BULDU

Tuttosport'un haberinde Inter'de istediği forma şansını bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun kış transfer döneminde rotasının Türkiye olabileceği vurgulandı.

INTER'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Haberde 30 yaşındaki futbolcunun İnter'de beklenilen seviyeye gelemediği ve yolların ayrılması için doğru zaman olduğu kaydedildi. Trabzonspor'un yaz aylarında olduğu gibi yine Hollandalı yıldız için pazarlık masasına oturacağı da belirtildi.

ORTASAHADAKİ BOŞLUĞU KLAASSEN'LE DOLDURACAK

Marek Hamsik sonrası orta sahaya kreatif bir oyuncu bulamayan Bordo-mavililerin Klaassen'le bu boşluğu doldurmak istediği dile getiriliyor.

Klaassen bu sezon tüm kulvarlarda sadece 6 maçta forma giyebildi. Gol ve asist katkısı vermedi. Sezon başında Ajax'tan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncunun 10 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Klaassen'in İnter ile sözleşmesi ise 30 Haziran 2024'te sona erecek.

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