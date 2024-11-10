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Devlet Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen devlet törenine katıldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı, "Vatan topraklarının her karışında huzurun, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan dinlenmeden yürüyeceğiz" dedi. "Ruhun şad olsun."

Devlet Anıtkabir'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
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Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında devlet töreniyle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı, saat 08.45'te Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ata'nın huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün kabrine çelenk koydu.

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Saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında Türk bayrağı gönderden yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalarken Erdoğan, şunları söyledi:

Aziz Atatürk, birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Türkiye'nin her karışında huzur, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye yaratana kadar durmadan dinlenmeden ilerleyeceğiz. Hayırlısı olsun."

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