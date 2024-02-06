Elektrik, telefon, su faturası adına olanlara müjde! En az 500 lira indirimli ödeyeceksiniz

Yeni yıl indirimlerle geldi. Bankaların kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar, acil ihtiyaçları için veya daha düşük maliyetli ürünler satın almak için bankaların kampanyalarını yakından takip ediyor.

Vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için tek seçenek banka kampanyaları olabilir. Son zamanlarda her banka tarafından sunulan otomatik ödeme talimatına yapılan ödemeler, ödemelere ek puanlar veya düşük faiz veya faizsiz kredi ödemeleri olarak bilinir. Dijitalliğe geçiş aşamasında en çok dikkat çeken şey, mobil uygulama üzerinden yeni müşteriler edinmek veya ödeme talimatları vermek. Yeni müşteriler faizsiz kredi alırken, fatura talimatı veren müşteriler talimat başına geri ödeme alabiliyor.

Online başvuruyla 10 bin lira kredi veriyorlar! O banka para dağıtıyor

Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddia ediliyor: O isim, Merkez Bankası’ndan görevini tekrar istiyor

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ilk mesaj: Parasal sıkılaşma vurgusu öne çıktı…

Halk Bankası Duyurdu

Halk Bankası'nın Şubat ayı kampanyası da duyuruldu. Paraf kullanıcıları, Halkbank tarafından başlatılan kampanyanın bir parçası olarak özel otomatik ödeme talimatına geri ödeme fırsatı elde edecekleri belirtildi.

Haberin Devamı

Aylık elektrik, doğalgaz, televizyon, su, GSM ve telekom hizmetlerinin otomatif olarak ödenmesi durumunda 500 TL'ye varan ödemeler yapılacağı belirtildi. Kampanya 1 Şubat'ta başladı ve 29 Şubat'ta sona erecek. Talimat başına 50 TL kazanarak toplamda 500 TL kazanabilirsiniz. Paraf Mobil uygulamasından yapılan başvuruların kabul edildiği kampanyaya dahil olmak için 3404'e SMS göndererek FATURA yazıp gönderebilirsiniz. Mevcut kampanyaya katılan bireyler, faturalarında indirim olarak 500 lira kazanabilirler.

Halk Bankası'nın otomatik ödeme talimatı kampanyasında fatura başına 50 TL'ye kadar on emir alınabilir. Tek talimata 50 TL ödül verilecektir. ParafPara olarak yapılacak ödemeler için son tarih 7 Mart 2024 olarak belirtiliyor.