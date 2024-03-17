Devlet Bahçeli, Erdoğan'a 'Bırakamazsın diyerek cumhur ittifakının 2028 Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda başladı.

ERDOĞAN'A AÇIK ÇAĞRIDA BULUNDU

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından okunan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14. Olağan Büyük Kurultayı’nın parti camiası ile birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 15 Temmuz darbe gecesinden beri devletimizin bekası, milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği için Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile yol yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak girdiğimiz her mücadelede sahip olduğumuz ortak zeminin genişliğini ve derinliğini bir kez daha gördük. Biz bu kutlu, ilkeli ve uzun soluklu yoldaşlıktan şeref duyuyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrından en büyük demokrasi ve kalkınma atılımı olan, ilk tohumlarını Devlet Bahçeli'nin attığını bildiğimiz 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın inşası için içeride ve dışarıda beraberce zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Allah'ın izni, milletimizin desteği, MHP’yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum. Bu duygularla MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı’nın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında tüm MHP’li kardeşlerimin mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

25 YEDEK MYK VE 5 YEDEK MDK ÜYESİ DE SEÇİLECEK

Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlenen kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) seçilecek. Ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak.

Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek. Böylece, MHP Lideri Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkanlığa aday gösterilmiş olacak.

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BAHÇELİ CUMHUR İTTİFAKININ 2028 CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI

Kurultayda konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Aziz Türk milleti, kurultay divanımızın başkan ve üyeleri bugünkü heyecanımızı paylaşan misafirlerimiz, vatan ve millet sevdalısı ülküdaşlarım, sevgili bozkurtlar, sevgili asenalar, değerli basın mensupları böylesi bir coşkuya sahip ömrümün en gurur bahşeden anlarından birisidir.

Sizler gibi dava arkadaşlarına sahip olduğum için bahtiyarım. Verdiğiniz güvenle bastığınız yerleri titreten güçtesiniz. Ötelerin ötesinden geliyor yürekli sesiniz. Gün oldu şehadet düştü hayat sahnemize, gün oldu tanık olduk saldırılara. Aldanmadık satanlara, aldırış etmedik dünya saltanatına.

Yurt içinden ve yurt dışından kurultayımızı takip eden vatandaşlarımızı selamların en güzeli ile selamlıyorum. Türk milletinin ahlak ve yürek gücünün timsali olan sizlerle iftihar ediyorum. Türkiye'mizin 81 ilini temsilen hazır bulunuyorsunuz bu salonda.

Doğusundan batısından güneyinden kuzeyine tüm güzellikleriyle tüm renkleriyle görkemiyle Türkiyemiz hamdolsun buradadır. Şehitlerimizin aziz hatıraları gazilerimizin fedakarlıkları Yusuf yüzlülerimizin anıtlaşmış mücadeleleri bizimledir. Alparslan Türkeş Bey'in kutlu emanetleri başımızın üstünde kalbimizin tahtındadır.

MHP lideri Bahçeli, Erdoğan’a seslendi: “Türk milletini yalnız bırakamazsın!”

Türk milletinin kutup başı olan bütün değerlerimiz aramızda, yanımızdadır. Mücadeleleri mücadelemiz, hedefleri hedeflerimizdir.

Ülkümüzden dönersek, döneklere güvenirsek gök girsin kızıl çıksın. Yeni yüzyıla damgamızı vurmazsak gök girsin kızıl çıksın. Haktan hakikatten milim ayrılırsak gök girsin kızıl çıksın.

Aziz milletimizin, Türk İslam aleminin Ramazan'ı şerifi mübarek olsun. Oruç ibadetinin hakkını vermeliyiz. Dili başka kalbi başka olan densiz olan zihniyetlere benzemeyiz. Demlenmiş müflis tellalları olamayız. Olduğumuz gibi görünmek bizim faziletimizdir.

Davamız ağırdır, önüne gelenin kaldırması imkansızdır. Davamız Türklüğün, Türk milletinin davasıdır. Davamız mazlumların, gariplerin davasıdır. Allah'ın davasıdır. Dua ile koruma altındadır. Ne mutlu davasından ödün vermeyenlere.

Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu, kolu neden sargılı? İşte bahçelinin kolunun askıda olmasının nedeni!

55 yıl boyunca Çanakkale savunması gibi milli ve manevi değerlerimizi savunduk. Biz ferdi kahramanlık sahneleri ile meşgul olmuyoruz. Çanakkale savaşı vatan topraklarında uğradığımız en vahim suikasttır.

Türkiye Cumhuriyetinin yüz yıllık mirasını yağmalayan güruh milletimizi mağlup etmek için yanıp tutuşuyor. Ardışık kumpaslarla Türk siyasetini zehirleme gayretindeler. 14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde hayal kırıklığına uğrayan muhalefet birbirini yiyip bitirerek 31 Mart'a kara propaganda ile hazırlanıyor.

"CHP'Yİ SARAÇHANEDEN YÖNETEN ZAT İÇİN VEDA VAKTİ GELDİ"

Türkiye'de bir muhalefet bozgunu yaşanmaktadır. Değişimler baş döndüren kıvama erişmişken muhalefetin çağın gerisinde çakılı kalması ülkemiz adına endişe verici talihsizliktir. Muhalefet hastadır, bu hastalık demokratik sistemi tehdit etmektedir. CHP demlenerek metruk tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş korsanlar tarafından rehin alınmıştır. CHP'ye oy veren vatansever vatandaşlarımızın ızdıraplarına kederlenmemek elde değildir. Dem CHP'yi tarihin istikametinden koparmıştır. CHP mayına basmış, siyasi seçenek olmaktan uzaklaşmıştır. Ayaklar baş başlar ayaktır bu partide. Birisi çıkar seçilince belediye kapısından DEM giremez der, biri yanlış anlamadan bahsederek yalancı durumuna düşer. Biri de çıkar DEM'e laf eden başka parti bulsun diyerek PKK avukatlığına heveslenir. Ataşehir'de zikirmatik dağıtan, ofislerde para sayan CHP yönetimi ne yapsa beyhudedir. PKK ile organik bağ kurmasının bedelini sandıkta ödeyecektir. Ankara'daki PKK ile ittifak yapanların hesabını vatandaşımız soracaktır. Büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, CHP'yi Saraçhane'den yöneten zat için veda vakti gelmiştir.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM AYRILAMAZSIN, BIRAKAMAZSIN"

CHP'de kimin genel başkan olduğu belli değil. Partisini yönetemeyen yerel yönetimde hizmet edemez.

Cumhur İttifakı 31 Mart'ta millet tarafından verilecek görev için hazırdır. MHP ve Cumhur İttifakı'nın başarması Türk milletinin şahlanmasıdır.

Sayın cumhurbaşkanı yanınızdayız, Türk milletini yalnız bırakamazsınız. Ayrılamazsın, bırakamazsın, Türkiye Yüzyılına beraber yürüyeceğiz. Yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz.