MHP lideri Bahçeli, Erdoğan’a seslendi: “Türk milletini yalnız bırakamazsın!”

Ankara’da MHP’nin 14’üncü Olağan Büyük Kurultayı yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin düzenlediği programa birçok önemli isimde katılım gösterdi. Programda; “Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk” temaları öne çıktı.

YÜZYILIN KURTARICI LİDERİ

Kurultayda söz alan MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Siyaseti bırakacağını söyleyen Erdoğan’a Bahçeli’den yanıt gecikmedi. İşte kurultaydaki o sözler;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz."

BAHÇELİ TEKRARDAN SEÇİLDİ

MHP’nin 14’üncü Olağan Büyük Kurultayı’nda Devlet Bahçeli tekrar seçildi. 295 oy alan Devlet Bahçeli, MHP’nin 11. kez başkanı oldu.