Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu, kolu neden sargılı? İşte bahçelinin kolunun askıda olmasının nedeni!

Bugün milliyetçi hareket partisinin 14 kurultayında kolu sargılı ve askılı çıkarak görenler merak ederek araştırmaya başlayarak Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu, kolu neden sargılı? işte bahçelinin kolunun askıda olmasının nedeni!

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu, kolu neden sargılı? İşte bahçelinin kolunun askıda olmasının nedeni!

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 14. Olağan Kurultayı, “Ülke İçin Var Olduk, Bir Ülküye Yar Olduk, Ülkeye Sevda, 11 Ülküye Yemin” temasıyla bugün Ankara Spor Salonu’nda toplandı.

KURULTAY'A SARGILI KOLUYLA GELDİ

Kurultaydaki tek aday ve bugün 11.kez Genel Başkan olarak seçilecek olan Devlet Bahçeli ise Kurultay'a kolu sarılı halde geldi. Bahçeli'nin kolundaki sargı dikkat çekerken konuya ilişkin MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora'dan açıklama geldi.

devlet2.webp

BAHÇELİ'NİN OMZU BURKULDU

Dora, Bahçeli'nin ters bir hareketlenmeye bağlı olarak omzunun burkulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri özel hayatınıza dikkat!
17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri özel hayatınıza dikkat!
16 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri özel hayatınıza dikkat!
16 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri özel hayatınıza dikkat!
Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk cuma namazı için 40 bin Müslümanla biraraya geldi
Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk cuma namazı için 40 bin Müslümanla biraraya geldi
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, ‘para sayma' görüntülerine ilişkin savcılığa ifade verdi
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, ‘para sayma' görüntülerine ilişkin savcılığa ifade verdi
Son Haberler
MHP lideri Bahçeli, Erdoğan’a seslendi: “Türk milletini yalnız bırakamazsın!”
MHP lideri Bahçeli, Erdoğan’a seslendi: “Türk milletini yalnız bırakamazsın!”
Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu, kolu neden sargılı? İşte bahçelinin kolunun askıda olmasının nedeni!
Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu, kolu neden sargılı? İşte bahçelinin kolunun askıda olmasının nedeni!
Siltaş Yapı Pendikspor 90+7 attığı golle İstanbulspor'u 1-0 yenerek ligde kalmak için umutlandı
Siltaş Yapı Pendikspor 90+7 attığı golle İstanbulspor'u 1-0 yenerek ligde kalmak için umutlandı
Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur kar yağacak mı sıcaklıklar ne kadar? 17 Mart 2024 Pazar hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur kar yağacak mı sıcaklıklar ne kadar? 17 Mart 2024 Pazar hava durumu
Nuray Sayarı ile 11-17 Mart 2024 Haftalık burç yorumları| Aslan, parasal , Terazi özel ilişkiye dikkat!
Nuray Sayarı ile 11-17 Mart 2024 Haftalık burç yorumları| Aslan, parasal , Terazi özel ilişkiye dikkat!
15 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burca sahip olanlar aman dikkat!
15 Mart 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burca sahip olanlar aman dikkat!
Çok Okunanlar
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İmamoğlunun ipliğini pazara çıkardı! Vaat edip yapamadıklarını tek tek yayınladı
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İmamoğlunun ipliğini pazara çıkardı! Vaat edip yapamadıklarını tek tek yayınladı
17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri özel hayatınıza dikkat!
17 Mart 2024 Pazar günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri özel hayatınıza dikkat!
Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur kar yağacak mı sıcaklıklar ne kadar? 17 Mart 2024 Pazar hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur kar yağacak mı sıcaklıklar ne kadar? 17 Mart 2024 Pazar hava durumu
Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu, kolu neden sargılı? İşte bahçelinin kolunun askıda olmasının nedeni!
Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu, kolu neden sargılı? İşte bahçelinin kolunun askıda olmasının nedeni!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlıkçılarla bir araya geldi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda sağlıkçılarla bir araya geldi…
Son dakika! Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü!
Son dakika! Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü!
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek