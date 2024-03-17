Devlet Bahçeli'nin koluna ne oldu, kolu neden sargılı? İşte bahçelinin kolunun askıda olmasının nedeni!

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 14. Olağan Kurultayı, “Ülke İçin Var Olduk, Bir Ülküye Yar Olduk, Ülkeye Sevda, 11 Ülküye Yemin” temasıyla bugün Ankara Spor Salonu’nda toplandı.

KURULTAY'A SARGILI KOLUYLA GELDİ

Kurultaydaki tek aday ve bugün 11.kez Genel Başkan olarak seçilecek olan Devlet Bahçeli ise Kurultay'a kolu sarılı halde geldi. Bahçeli'nin kolundaki sargı dikkat çekerken konuya ilişkin MHP Kahramanmaraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora'dan açıklama geldi.

BAHÇELİ'NİN OMZU BURKULDU

Dora, Bahçeli'nin ters bir hareketlenmeye bağlı olarak omzunun burkulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

"Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayına hamd olsun hazır, kongre öncesi Sn. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur, kendisine geçmiş olsun diyerek, nazarlığımız kabul ediyoruz. Rabbim korusun."