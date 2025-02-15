Dev kapışmaya saatler kaldı: İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Dev kapışmaya saatler kaldı: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u ağırlayacağı maç bu akşam saat 19:00'da başlayacak.İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u ağırlayacağı maç bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Dev maç beIN SPORTS'dan canlı yayınlanacak. İşte her iki takımın muhtemel 11'leri...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası dev derbiye sahne oluyor. Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş ile Trabzonspor bu akşam Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki dev kapışma bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Dev maç beIN SPORTS'dan canlı yayınlanacak. Dev mücadeleyi hakem Cİhan Aydın yönetecek.

İKİ TAKIMIN DA HEDEFİ AVRUPA

Ligde çıktığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 35 puanla 6. sırada yer alıyor. Beşiktaş, sahasında konuk edeceği Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma mücadelesine devam etmek istiyor.

29 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor ise son haftalardaki çıkışını devam ettirmek ve 272 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmak istiyor. Şenol Güneş'in öğrencilerinin tek hedefi galibiyet.

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BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Üç isim cezalı duruma düşerse haftaya oynanacak ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

Öte yandan Beşiktaş'ta savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista'nın tedavileri devam ediyor. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak.



TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Konuk ekip Trabzonspor'da Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor. Nijeryalı futbolcu Nwakaeme iyileşmemesine rağmen maç kadrosunda yer aldı.

Ayrıca Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi takıma sezonun en yüksek primlerinden birinin verilmesi gündemde. Primin maç öncesi soyunma odasında açıklanması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi Kadıköy Salı Pazarı’nda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Trabzonspor, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için maç öncesinde fotoğrafının olduğu tişörtle sahaya çıkacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, bugün oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde hayatını kaybeden minik taraftarımız Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için onun resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; Gedson, Amir; Rashica, Rafa Silva, Muçi ve Immobile

Trabzonspor: Uğurcan; Malheiro, Saviç, Batagov, Mustafa; Ozan, Mendy; Visca, Cham, Sikan ve Banza

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