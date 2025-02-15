Amansız hastalıkla mücadele ediyordu: Türk Halk Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti! Kahtalı Mıçe kimdir?

Amansız hastalıkla mücadele ediyordu: Türk Halk Müziği Sanatçısı Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti!

İnce bağırsak kanseri ile mücadele eden Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Kahtalı Mıçe 74 yaşında Anlatya'da hayatını kaybetti. 'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı vefatıyla sanat camiasını yasa sürükledi. Acı haberi kızı Venda Altuntaş duyurdu...

Bir süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Kahtalı Mıçe'den acı haber geldi.

1986 yılında 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakalayan sanatçı 74 yaşında Anlatya'da hayatını kaybetti.

'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Aslan geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Gırtlak kanseri olduğum doğru değil. Ancak sağlık problemlerim var. İnce bağırsağımın üstünde iki tane kitle tespit edildi.' şeklinde sağlık durumu hakkında bilgi veren sanatçının son hali sevenlerini korkutmuştu.

Son olarak “Hastanede tedavideyim dualarınızı eksik etmeyiniz var olunuz” diyerek sevenlerinden destek isteyen Kahtalı Mıçe'nin hastalığa yenik düştüğü ortaya çıktı.

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Usta ismin memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Acı haberi kızı Venda Altuntaş duyurdu...

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Kahtalı Mıçe, gerçek adıyla Mustafa Aslan, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuş olan Türk halk müziği sanatçısıdır. Adını, doğduğu yer olan Kahta'dan almıştır. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok popüler olan Kahtalı Mıçe, yöresel şarkıları ve mizahi tarzıyla tanınır. Kahtalı Mıçe, müziğe küçük yaşlarda başlamış ve memleketinin folklorik ezgilerini seslendirmeye önem vermiştir. Adıyaman'ın yerel müzik geleneğinden beslenen sanatçı, kendi şiveleri ve yöresel anlatım tarzıyla dikkat çekmiştir.



Kahtalı'nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu var. 'Aslan' olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirdi.

57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Mustafa Kahtalı, son röportajını 6 ay önce belgesel film yönetmeni Serkan Koç'a verdi. Hayatının dönüm noktalarını ve anılarını anlatan Kahtalı, "Bir sanatçı olarak toplumda yer yapmışsan, toplum seni bağrına basmışsa, onun kıymetini bileceksin. Tepeye gelmek kolay, önemli olan orada durmak." demişti.

Sanatçının albümleri ve yaptığı yıllar şöyle:

"Kara Gözlüm (1985), Gurbet Kuşu (1986), Dilek Dağı (1987), Dünden Bugüne Gazellerimiz (1988), Acı Günlerim (1989), Tanımaz Olaydım-Son Günlerde (1991), Böyle Olur mu-Nerdesin (1993), Şu Gurbetin Garibiyim (1995), Dön Babom-Çıkalım Nemrut Dağına (1996), Adaklar Ettim-Zelğo Can (1997), Damımıza Kar Yağdı (1999), Usta ile Çırak (2002), Tık Dedi (2003), Ben Adamı Gözlerinden Tanırım (Şiirler) (2003), Düğünümüz Şen Ola-Mıçe Babo (2006), Siz Gidin Biz Geloğ-Komşu Naile (2009), Bir Peru Gördüm-Edi Bese (2013), Yıllar Sensiz Geçiyor (2016), Tencere Dibin Kara (2023)".

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