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Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

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Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 1 114

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 2 214

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 3 314

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 4 414

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeylı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5 514

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 6 614

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 7 714

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 8 814

AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 9 914

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 10 1014

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 11 1114

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 9°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 12 1214

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 13 1314

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 14 1414

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga : 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar; Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 ; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren Hatay'ın güney kıyı kesimleri 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren Hatay'ın güney kıyı kesimleri 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75; Görüş: Orta.

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