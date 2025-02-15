Meteoroloji uyardı: O, bölgelere sağanak yağış geliyor! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga : 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar; Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 ; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren Hatay'ın güney kıyı kesimleri 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren Hatay'ın güney kıyı kesimleri 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75; Görüş: Orta.