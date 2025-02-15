Böyle vahşet olmaz: Alıkoydukları kadına işkence edip bir de selfie çektiler!

Böyle vahşet olmaz: Ankara'da zorla alıkoydukları kadını elleri ve ayaklarını bağlayıp acımasızca işkence ettiler...

Ankara'da zorla alıkoydukları kadını elleri ve ayaklarını bağlayıp çeşitli cisimlerle acımasızca darbedip şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli yakalandı. Darbettikleri kadınla selfie de çekilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ankara'da 1'i kadın 2 şüpheli, hırsızlıkla suçladıkları bir kadını zorla evde alıkoydu. Kadını acımasızca darbeden şüpheliler, dehşet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ACIMASIZCA DARBEDİP SELFİE ÇEKTİLER

Görüntülerde; şüphelilerin ellerini, ayaklarını ve ağzını bağladıkları kadına çeşitli cisimlerle şiddet uyguladıkları ve hakaret ettikleri görüldü. Kadın şüpheli ise darbedilen kadınla selfie çekildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Sosyal medyada 13 Şubat'ta yayılan görüntüler üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadını darbeden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Darbedilen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Son Dakika.com

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