Depremden kaçarken kurşun yağmuruna tutuldu: Maganda kurşununa denk gelen çocuk yoğun bakımda!

Sultangazi'de maganda çatışması! Sokakta yol verme meselesi yaşayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlardan çıkan kurşun deprem nedeniyle dışıra çıkan 14 yaşındaki erkek çocuğuna isabet etti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

YOL VERME TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, sokakta yol verme meselesi yaşayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların silahlarını ateşlemesiyle büyüyen kavgada iki grup arasında çatışma çıktı.

DEPREM NEDENİ İLE DIŞARDA OLAN ÇOCUĞA İSABET ETTİ

O sırada yaşanan deprem nedeniyle dışarıda olan bir ailenin 14 yaşındaki erkek çocuğu M.U. isabet aldığı kurşun sonucu ağır yaralandı.

Silahlı kavgaya karışan taraflardan bir kişinin elinde silahla olay yerinden kaçtığı an deprem nedeniyle dışarıda çadır kuran vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale yaptığı M.U., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridinin çekildiği alanda çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, yaşanan silahlı kavga ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

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