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Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o bölgeler için uyarı yaptı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 1 113

Meteoroloji Genel Müdürlüğü o bölgeler için uyarı yaptı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 2 213

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 3 313

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 4 413

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 5 513

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir ve Sakarya çevreleri ile Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 6 613

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 7 713

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 8 813

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 9 913

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 10 1013

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 11 1113

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 12 1213

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak? 13 1313

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinden sonra güneyi yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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