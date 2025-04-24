Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı: Perşem günü hava nasıl, bugün hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinden sonra güneyi yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.