Trump'tan gelen açıklamalar sonrası altının hızı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 24 Nisan Perşembe yani bugün güne yatay yönlü seyirde başladı. ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda Çin açısından tarife oranlarının düşebileceğini belirtmesi ve bunun yanında Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklaması altında tansiyonu düşürdü. Yaşanan düşüşle birlikte özellikle gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 24 Nisan altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 24 Nisan Perşembe yani bugün ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda Çin açısından tarife oranlarının düşebileceğini belirtmesi ve bunun yanında Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklamasının ardından altın fiyatlarında tansiyon düşüşe geçti. Haftanın ilk günüyle birlikte yaşanan rekor yükseliş sonrası "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 4 bin 120 lira ve çeyrek altın 6 bin 900 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
ONS ALTIN FİYATLARIOns altın güne 3308 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3289 dolar, en yüksek de 3367 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3327 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?Gram altın güne 4099 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4051 lira, en yüksek de 4148 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4096 liradan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 4157 liradan alınırken 4217 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?6.799,006.877,00
BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?12.958,0013.072,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?25.299,8525.800,24
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?25.837,0026.045,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?20.568,4720.817,95
ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?50.072,9350.866,80