Altının hızı düştü: Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 24 Nisan Perşembe yani bugün ABD'nin gümrük tarifeleri konusunda Çin açısından tarife oranlarının düşebileceğini belirtmesi ve bunun yanında Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklamasının ardından altın fiyatlarında tansiyon düşüşe geçti. Haftanın ilk günüyle birlikte yaşanan rekor yükseliş sonrası "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 4 bin 120 lira ve çeyrek altın 6 bin 900 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...