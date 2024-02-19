Polisin baskın yaptığı muhtar adayının, evinden ve iş yerinden bakın ne çıktı!

İzmir'de polis ekipleri tarafından 3 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden birinin Bayraklı ilçesinde bir mahalleden muhtar adayı olduğu, diğer şüphelilerin de eşi ve babası olduğu ortaya çıktı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.U.'nun (31), babası M.U. (59) ve hanımı E.U. (32) ile birlikte, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yasa dışı silah ticareti ve imali yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle şüphelilere ait 2 ev ve 1 iş yerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 8 şarjör, 69 fişek ve tabanca imalinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Muhtar adayı çıktı

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın şüphelilerinden Ç.U.'nun Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleden muhtar adayı olduğu da ortaya çıktı.

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