Daha iki haftalık evliydiler: Kocasının telefonundan attığı mesaj hayatını kararttı! İşte, o akıl almaz dolandırıcılık...

İzmir'de yaşanan olayda geçtiğimiz yıl evlenen bir çift arasında yaşananlar şok etkisi yarattı. Evliliklerinin ikinci haftasında başlayan akılalmaz olaylar bir vatandaşın hayatını kabusa çevirdi. Genç adamın telefonunu ele geçiren eşi, tek bir mesajla talihsiz adamın hayatını kararttı.

EVDE BULUNAN ZİYNET EŞYALARINI ALDI

İzmir'de yaşayan bir kişinin geçtiğimiz yıl evlendiği karısı, iddiaya göre adamın telefonundan kendisine gizlice tehdit mesajı atıp, suç duyurusunda bulunarak uzaklaştırma kararı aldı. Bu süreç içerisinde adam evine giremezken, kadın evde bulunan ziynet eşyalarını aldı ve şiddete maruz kaldığı suçlamasıyla da boşanma davası açtı.

AYNI YÖNTEMLE BİRÇOK DOLANDIRICILIK YAPTI

Bunun ardından karısının daha önceki evliliklerindeki eşlerine ulaşan adam, karısının aynı yöntemi uygulayarak dolandırıcılık yaptığını öne sürdü ve suç duyurusunda bulundu.

EŞİNİN TELEFONUNDAN KENDİSİNE TEHDİT MESAJI ATTI

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki F.G., 2024 yılında H.G. ile evlendi. Mutlu bir evlilik yaşayan F.G., evliliğinin ikinci haftasında hayatının şokunu yaşadı. F.G., telefonunu gizlice alan karısının kendisine gizlice tehdit mesajı attığını ileri sürdü. Telefonuna gelen tehdit mesajının ardından emniyete giderek şikayetçi olan kadın, F.G. hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

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ATTIĞI MESAJI KULLANARAK UZAKLIŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Evine yaklaşamayan adam bu süreçte dışarıda kalmak zorunda olduğunu söylerken, kendisine ait olan nakit birikimlerin ve ziynet eşyalarının karısı tarafından çalındığını iddia etti. Daha sonra eşinin eski evliliklerindeki eşleriyle iletişim kurduğunu belirten F.G., H.G.'nin daha önceki evliliklerinde de benzer yöntemler kullanarak dolandırıcılık yaptığını öğrendiğini söyleyerek, karısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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