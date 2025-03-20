SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu!

EV HİZMETİNDE ÇALIŞAN YARARLANACAK
* Asgari ücret desteği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.
* Kamu kurumları, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlar asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.
* İşverenler asgari ücret desteğinden başvuru şartı aranmadan yararlandırılacak.
* Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı işyerinin sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.
* Asgari ücret desteği, işsizlik sigortası primleri hariç yapılacağından, işsizlik sigortasına ait sigortalı hissesi ve işveren hissesi primleri destek kapsamında karşılanmayacak.
* Destekten ev hizmetlerinden çalışanlar da yararlanacak. Ancak ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar günlük 33.33, aylık 1.000 lira asgari ücret desteği alabilecek. 10 gün ve altında çalıştırılan ev hizmetlileri için destekten yararlanılamayacak. Aynı şekilde apartmanlarda çalışan kapıcılar için de asgari ücret desteği verilecek.