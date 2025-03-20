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SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu!

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SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu!
SGK, hangi şirketlerin asgari ücret desteğinden nasıl yararlanacağını genelgeyle açıkladı. İşte, önemli detaylar...
SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu! 1 111

SGK, hangi şirketlerin asgari ücret desteğinden nasıl yararlanacağını genelgeyle açıkladı. İşte, önemli detaylar...

SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu! 2 211

SGK, hangi şirketlerin asgari ücret desteğinden nasıl yararlanacağını genelgeyle açıkladı. 2025 öncesinde kurulan şirketler ile 2025 ve sonrasında kurulanlar açısından bu destek farklı uygulanacak.

SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu! 3 311

SGK, yayımladığı genelge ile 2025 yılında uygulanacak asgari ücret desteğinin şartlarını belirledi. 2024 yılında günlük 23.33 lira, aylık 700 lira olan asgari ücret desteği, 2025 yılında günlük 33.33, aylık 1.000 liraya çıkartıldı. SGK, hangi şirketlerin, destekten, nasıl yararlanacağını genelgeyle açıkladı.

SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu! 4 411

Hürriyet'ten Noyan Doğan genelge ile ilgili detayları bugünkü köşesine taşıdı. İşte Doğan'ın yazısı..

Dikkat edilecek husus ise, asgari ücret desteğinin, 2025 yılı öncesi kurulan işletmeler ile 2025 yılında kurulan işletmeler açısından farklı uygulanacağı. Asgari ücret desteğinden yararlanma koşullarını madde madde sıralayayım.

SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu! 5 511

* 2024 yılında prime esas kazancı 1.000 lira, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işyerlerinde prime esas kazancı 2.000 lira ve linyit, taşkömürü çıkarılan işyerlerinde ise prime esas kazancı 2.667 lira ve altında olan işçi sayısı kadar 2025 yılında asgari ücret desteği verilecek.

SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu! 6 611

BU DETAYA DİKKAT!

* 2025 yılında kurulan işyerleri içinse çalıştırılan tüm sigortalılar için günlük 33.33 liralık, aylık 1.000 liralık asgari ücret desteği verilecek. 2025 yılında kurulan işletmeler için, 2024’teki 1.000 liralık prime esas kazanç tutarı şartı aranmayacak, tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları asgari ücret desteği hesaplamasında esas alınacak.

SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu! 7 711

* İşverenler, uzun vadeli sigorta kollarına tabi, yani yaşlılık, ölüm sigortası ve malullük primi ödenen çalışanlar için asgari ücret desteğinden yararlanabilecek. Emekli çalışanlar için asgari ücret desteği verilmeyecek.

SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu! 8 811

* 2025 yılında da asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2024’ün ocak-aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor. Örneğin, geçen yıl 100 işçi çalıştırıyorsanız, bu yıl destekten yararlanabilmek için çalışan sayısının 100’ün altına düşmemesi gerekiyor.

SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu! 9 911

* Bir işletmenin kapatılarak başka bir ad veya unvanda açılması ya da şirketler arasında istihdamın kaydırılması durumunda asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak. Eğer yararlanılmışsa da gecikme cezası ile birlikte geri alınacak.

SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu! 10 1011

* Çalışanlarının primlerini süresi içinde ödemeyen veya eksik ödeyenler destekten faydalanamayacak. Aynı şekilde SGK’ya borcu olan işletmelere de destek verilmeyecek. Ancak, geçmiş borçlarından dolayı yapılandırmadan faydalananlar yapılandırma devam ettiği sürece asgari ücret desteğinden yararlanabilecek.

SGK'dan önemli açıklama: Asgari ücret desteğinin şartları belli oldu! 11 1111

EV HİZMETİNDE ÇALIŞAN YARARLANACAK

* Asgari ücret desteği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

* Kamu kurumları, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlar asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

* İşverenler asgari ücret desteğinden başvuru şartı aranmadan yararlandırılacak.

* Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı işyerinin sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

* Asgari ücret desteği, işsizlik sigortası primleri hariç yapılacağından, işsizlik sigortasına ait sigortalı hissesi ve işveren hissesi primleri destek kapsamında karşılanmayacak.

* Destekten ev hizmetlerinden çalışanlar da yararlanacak. Ancak ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar günlük 33.33, aylık 1.000 lira asgari ücret desteği alabilecek. 10 gün ve altında çalıştırılan ev hizmetlileri için destekten yararlanılamayacak. Aynı şekilde apartmanlarda çalışan kapıcılar için de asgari ücret desteği verilecek.

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