Necati Özkan kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir, neden gözaltına alındı?

İstanbul cumhuriyet başsavcılığının başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı operasyonda gözaltına alınalar arasında adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan'ı vatandaşlar merak ederek internet ortamında 'Necati Özkan kimdir, nerelidir, mesleği nedir, İBB'deki görevi nedir'? diye araştırmaya başladılar. İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın biyografisi.

NECATİ ÖZKAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Necati Özkan, Kara Harb Okulu ve Ankara Hukuk Fakültesi’nde okudu, ODTÜ İşletme Bölümü’nde MBA eğitimi aldı.1985’de Öykü Ajans’ı kurdu. Çok sayıda ulusal ve uluslararası markanın, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının, destinasyonların iletişim kampanyalarını yönetti. Liderlere, adaylara ve partilere iletişim danışmanlığı yaptı. Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Gürcistan ve Macaristan’da adaylara ve siyasi partilere danışmanlık yaptı. 25’ten fazla ülkede strateji ve seçim kampanya yönetimi eğitimi ve seminerler verdi.

2012-2015 arasında Dialogue International Network Başkanlığı, 2014-2016 arasında Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) Başkanlığını üstlendi.

2010’da 10 kişilik “Dünya Rüya Takımı”na seçildi. Aynı yıl Aristotle uluslararası siyasi iletişim büyük ödülünü kazandı. Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın yurtdışı tanıtım kampanyasıyla kazandığı 2 Adrian Ödülü ve seçim kampanyalarıyla kazandığı, 16 Pollie, 10 Reed, 18 Polaris, 7 Felis ve 11 Golden Eagle Ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda 70’den fazla ödüle sahip. 2017’da Washington merkezli Compol dergisi tarafından alanında dünyanın en etkili 100 iletişim profesyoneli arasında gösterildi.

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2014-2016 arasında Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Üçü telif, ikisi editörlük olmak üzere yayınlanmış 5 kitabı var.

Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda “Strateji” dersleri veriyor. Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği’nin (IAPC) İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

NECATİ ÖZKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı, stratejisti ve kampanya yöneticisi Necati Özkan'ın Yolsuzluk soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.