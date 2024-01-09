D-650 kara yolundaki feci kazayı gören diğer sürücü, o anları spiker gibi aktardı!

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, meydana gelen kazada sürücüsünün uyuduğu iddia edilen tır, yoldan çıkarak bariyerleri biçip yol kenarına devrildi. O anları, yoldan geçen diğer bir sürücü telefonuna kayıt alarak bir spiker gibi anlattı.

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D-650 kara yolundaki feci kazayı gören diğer sürücü, o anları spiker gibi aktardı!

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören bir kişi ise o anları adeta bir spiker gibi anlattı.

D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevki Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, H.E.Ç. idaresindeki 34 GBJ 861 dorse plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

D-650 kara yolundaki feci kazayı gören diğer sürücü o anları spiker gibi aktardı!

KAZAYI SPİKER GİBİ ANLATTI

Öte yandan, kazayı görerek duran bir vatandaş ise cep telefonuyla o anları, “Mekece girişi D-650 kara yolu, Sakarya’dan Eskişehir istikametine gitmekte olan tır kontrolden çıktı. Tır sürücüsünün uykulu olduğu söyleniyor. Olay yerine kaza kırım, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Trafik şu an tek şeritten sağlanıyor” sözleriyle adeta bir spiker gibi anlattı.

D-650 kara yolundaki feci kazayı gören diğer sürücü o anları spiker gibi aktardı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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