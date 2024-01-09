Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. kez dede oldu! Torununun ismini kulağına okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9'uncu kez dedi olmanın heyecanını yaşıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. kez dede oldu! Torununun ismini kulağına okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti.

Adını kulağına Erdoğan okudu

Burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, torununun kulağına adını okudu.

Bebeğe Asım Özdemir adı verildi

Bebeğe, Asım Özdemir adının verildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

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