Mercedes’in internet sitesini kopyalayıp, vatandaşların milyonlarını dolandırdılar!

Lüks otomobil markası Mercedes’in internet sitesinin bire bir kopyasını oluşurarak sahte site kuran ve 2 vatandaşı dolandıran 9 kişilik şebeke İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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Mercedes’in internet sitesini kopyalayıp, vatandaşların milyonlarını dolandırdılar!

Lüks otomobil markası Mercedes’in internet sitesinin tasarımını taklit ederek oluşturulan sahte site üzerinden İzmir'de yaşayan 2 kişinin 3 milyon 226 bin lira dolandırılması olayıyla ilgili gerçekleştirilen operasyon sonucu, 9 şüpheli İstanbul'da gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda çeşitli suç aletleri de ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden otomobil sipariş eden 2 kişinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda lüks otomobil markası Mercedes’in internet sitesinin tasarımı taklit edilerek kurulan site üzerinden 2 otomobil siparişi veren mağdurların 3 milyon 226 bin lira dolandırıldıkları belirlendi.

Mercedes’in internet sitesini kopyalayıp, vatandaşların milyonlarını dolandırdılar!

İZMİR'DEN İSTANBUL'A UZANAN DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Şüphelilerin İstanbul'da ikamet ettiğinin tespit etti üzerine polis ekiplerince, sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 9 şahıs gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, şarjör, 32 fişek, manyetik kart okuyucu ve yazıcısı, 6 muhtelif banka kartı, 5 dizüstü bilgisayar, sabit bellek, 3 taşınabilir bellek, 10 cep telefonu ile 11 SİM kart ele geçirildi.

Mercedes’in internet sitesini kopyalayıp, vatandaşların milyonlarını dolandırdılar!

Oluşturulan sahte internet sitesinin, marka üzerinden yapılan aramalarda üst sıralarda çıktığı da belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Mercedes’in internet sitesini kopyalayıp, vatandaşların milyonlarını dolandırdılar!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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