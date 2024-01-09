Volkswagen’den devrim niteliğinde karar: Artık araçlarda yapay zeka yer alacak!

Volkswagen, 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren OpenAI'nin ChatGPT'sini araçlarına kurma planlarını duyurdu. 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2024'te Volkswagen, yapay zeka tabanlı chatbot ChatGPT'nin IDA sesli asistanına entegre edildiği ilk araçları sunacak.

Chatbot, Tiguan, Passat ve Golf'ün yanı sıra otomobil üreticisinin kimlik elektrikli araç ailesi de dahil olacak. Bu sayede hemen hemen tüm araçlarında mevcut olacak. Bu özellik önce Avrupa’ya, sonra ise ABD'deki müşteriler için gelecek. Yinede planlar henüz kesinleşmedi.

VOLKSWAGEN’DEN YAPAY ZEKA ATAĞI

Volkswagen, ChatGPT’yi arabalarına entegre eden sesli asistanının, yıl ortasına kadar kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Otomobil kullanıcısı ile diyalogda sohbet edebileceği belirtildi. Konuya ilişkin müjdeli haber otomobil üreticisi, Pazartesi günü Las Vegas'ta teknoloji fuarında sunduğunu söyledi.

Volkswagen, bu yılın ikinci çeyreğinin başlarından itibaren Kuzey Amerika ve Avrupa'daki müşteriler için mevcut olacak ChatGPT'ye sahip ilk araçlarını CES elektronik ticaret fuarında sundu.

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Mercedes gibi Volkswagen de ChatGPT'yi, sürücülerin bilgi-eğlence, navigasyon ve klimayı kontrol etmek veya genel bilgi sorularını yanıtlamak için kullanabilecekleri IDA sesli asistanının arka ucuna entegre etti.