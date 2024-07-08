D-100 Karayolu'nda araçlar birbirine girdi: Zincirleme kazada 13 kişi yaralandı

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda, iki servis minibüsü şoförü yol ortasında tartışması kavagaya dönüşünce arkadan gelen araçlar birbirine girerek zincirleme kazaya sebep oldu.

YAYINLAMA
Google News
D-100 Karayolu'nda araçlar birbirine girdi: Zincirleme kazada 13 kişi yaralandı

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda, iki servis minibüsü şoförü yol tartışmasında araçlarını durdurunca, zincirleme kaza meydana geldi.D-100 Karayolu Göl mevkiinde Avcılar istikametinde sabah saatlerinde servis minibüsünün şoförü, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez ile trafikte tartışmaya başladı. Bir süre sonra Suiçmez ile tartışan şoför, minibüsü durdurdu.

D-100 Karayolu'nda araçlar birbirine girdi: Zincirleme kazada 13 kişi yaralandı

Suiçmezin kullandığı servis minibüsü duramayarak minibüse çarptı. Arkasından gelen su tankeri ve başka servis minibüsü de çarpışarak kazaya karıştı.

UZUN ARAÇ KURUKLARI OLUŞTU

Servis minibüsünde bulunan 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edilirken polis ekipleri kaza yerinde çalışma başlattı.

D-100 Karayolu'nda araçlar birbirine girdi: Zincirleme kazada 13 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle 2 şeridin kapandığı Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre sonra kaza yapan araçlar çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik normal akışına döndü.

3 çocuğu olan aileye TOKİ müjdesi! Düşük faizli kredi verilecek3 çocuğu olan aileye TOKİ müjdesi! Düşük faizli kredi verilecek

Bugün altın fiyatları kaç lira? Altın düşer mi yükselir mi? 8 Temmuz 2024 Pazartesi güncel altın fiyatlarıBugün altın fiyatları kaç lira? Altın düşer mi yükselir mi? 8 Temmuz 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

Kiracı olanlar için yeni dönem başlıyor! O ödeme artık peşin yapılacakKiracı olanlar için yeni dönem başlıyor! O ödeme artık peşin yapılacak

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Teşekkürler Türkiyem, Helal olsun çocuklar: 7 Temmuz 2024 Pazar tüm gazete manşetleri
Teşekkürler Türkiyem, Helal olsun çocuklar: 7 Temmuz 2024 Pazar tüm gazete manşetleri
Adana adliyesini karıştıran olay: Hakimin stajyer öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu, iddiası!
Adana adliyesini karıştıran olay: Hakimin stajyer öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu, iddiası!
Seçil Erzan sonunda her şeyi itiraf etti! Mahkemeye yazdığı mektupta her şey tek tek açıkladı
Seçil Erzan sonunda her şeyi itiraf etti! Mahkemeye yazdığı mektupta her şey tek tek açıkladı
Bingöl'de feci kaza: Devrilen otobüsde 14 kişi yaralandı
Bingöl'de feci kaza: Devrilen otobüsde 14 kişi yaralandı
Son Haberler
Emekliliğe hazırlananlar bu tarihi sakın kaçırmayın! Bunu yapan daha fazla emekli maaşı alacak!
Emekliliğe hazırlananlar bu tarihi sakın kaçırmayın! Bunu yapan daha fazla emekli maaşı alacak!
Bu bir Türkiye rekoru! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın dudak uçuklatacak bonservis bedelini belirledi
Bu bir Türkiye rekoru! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın dudak uçuklatacak bonservis bedelini belirledi
3 çocuğu olan aileye TOKİ müjdesi! Düşük faizli kredi verilecek
3 çocuğu olan aileye TOKİ müjdesi! Düşük faizli kredi verilecek
D-100 Karayolu'nda araçlar birbirine girdi: Zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
D-100 Karayolu'nda araçlar birbirine girdi: Zincirleme kazada 13 kişi yaralandı
Osmaniye'de dehşet kaza: Kamyon köprüden aşağı yuvarlandı!
Osmaniye'de dehşet kaza: Kamyon köprüden aşağı yuvarlandı!
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! ''SİBERGÖZ-49'' operasyonlarında 29 ilde 110 şüpheli göz altına alındı
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu! ''SİBERGÖZ-49'' operasyonlarında 29 ilde 110 şüpheli göz altına alındı
Çok Okunanlar
Kavrulacağız, sıcaklıklar 42 dereceye çıkacak: 8 Temmuz 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Kavrulacağız, sıcaklıklar 42 dereceye çıkacak: 8 Temmuz 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün altın fiyatları kaç lira? Altın düşer mi yükselir mi? 8 Temmuz 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları kaç lira? Altın düşer mi yükselir mi? 8 Temmuz 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
'Ceza Merih'e değil milletimize verildi' : Bugün gazeteler hangi başlığı attı? 8 Temmuz 2024 Pazartesi gazete manşetleri
'Ceza Merih'e değil milletimize verildi' : Bugün gazeteler hangi başlığı attı? 8 Temmuz 2024 Pazartesi gazete manşetleri
Faizsiz evlilik kredisi verilecek! 150 bin TL kredi için hemen başvuru yapın
Faizsiz evlilik kredisi verilecek! 150 bin TL kredi için hemen başvuru yapın
Trajik bir olaydan mutlu bir sona! 6 Şubat depreminde enkazdan çıkardığı Sinem Kaynak ile dünya evine girdi
Trajik bir olaydan mutlu bir sona! 6 Şubat depreminde enkazdan çıkardığı Sinem Kaynak ile dünya evine girdi
Magandalar yine can aldı: Yorgun mermi 11 aylık bebeğin sonu oldu!
Magandalar yine can aldı: Yorgun mermi 11 aylık bebeğin sonu oldu!
Yorumlananlar
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!
Tüyler diken diken… Berlin sokakları kırmızı beyaz: İşte o görüntüler!