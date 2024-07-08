3 çocuğu olan aileye TOKİ müjdesi! Düşük faizli kredi verilecek

3 çocuğu olan ailelere TOKİ’den ev ve düşük faizli konut kredisi verilecek. Başvuru şartları ve bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde görebilirsiniz.

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3 çocuğu olan aileye TOKİ müjdesi! Düşük faizli kredi verilecek

AK Parti kaynakları Türkiye'de beklenmedik bir açıklama yaptı. Çocuklu ailelerin düşük faizli konut kredisi alabilmeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bir çalışma başlatıldı.

Kaynaklar, ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli şekillerde çeşitli yardımların sağlandığını söylüyor. Bu yardımların, sivil toplum kuruluşları, dernekler, belediyeler ve devlet kurumları tarafından ayrı ayrı yapılan bu yardımların tek bir başlık altında toplanmasını ve devletin vatandaşlara daha nitelikli yardım sağladığını hissetmesini sağlamak istiyor.

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Belediye, sivil toplum kuruluşları ve ilgili bakanlıklar yardım sağlar. Tek elden yapılması gerekiyor. Asgari ücret artışı, refah seviyesini ancak belirli bir oranda artırabilir. Sosyal yardımlar buradaki refah kaybını artıracaktır. İnsanlar hükümeti hissedecekler. Üç çocuktan sonra ailelere vergi indirimi ve kredi faiz oranlarının düşürülmesi gibi önlemler uygulanacak.

3 Çocuğu Olana Faiz Düşük Konut Kredisi

AK Parti, Türkiye'de doğum oranını artırma çabalarını sürdürürken, üç çocuk hedefi için yeni kampanyalar başlatacağını açıkladı. 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelere düşük faizli konut kredisi verileceği, doğum izninin 1 yıla çıkarılması ve 2. ve 3. çocukta destek sağlanması planlanıyor.

Kampanya ile birlikte, beklentilere göre %3 olan konut kredisi faizlerinin 2,5 veya 2 oranlarına kadar gerilemesi bekleniyor.

Yüzde 2 faizle 1 milyon TL'lik bir konut kredisi için aylık taksitler ve geri ödeme tutarları şunlardır: Kredi Tutarı: 1.000.000,00 TL Faiz Oranı: %2 120 Aylık Taksit Tutarı: 22.048,10 TL Geri Ödenecek Toplam Tutar: 2.645.770,65 TL

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