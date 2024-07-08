Kiracı olanlar için yeni dönem başlıyor! O ödeme artık peşin yapılacak

Kiracılar son zamanlarda önemli bir değişiklik bekliyor. Kiracıları evden çıkarmak istemedikleri durumlarda, ev sahipleri daha sert şartlar getirirler.

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Kiracı olanlar için yeni dönem başlıyor! O ödeme artık peşin yapılacak

Birçok ilde, bu yeni uygulamaya göre kiracılardan yıllık kira bedelini peşin olarak ödemeleri ve çıkış taahhütnamesi imzalamaları gerekiyor.

Ev sahipleri, kiracılarını evlerinden çıkarmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Bu uygulamanın bir sonucu olarak, kiracılardan bir yıllık kira bedelini peşin ödemeleri ve bir çıkış taahhütnamesi imzalamaları gerekiyor. Ev sahipleri bu durumdan korunurken, kiracılar maddi olarak zorlanabilir.

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Kira zamları ve yeni önlemler: Son yıllarda konut kira fiyatlarındaki artışlar, ev sahiplerini yeni yöntemler kullanmaya teşvik etti. Özellikle 11 Haziran 2022'de uygulanan %25 kira artış zam sınırı, birçok ev sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlıklara yol açtı. Bu durum, ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarmalarını zorlaştırdı ve yeni yöntemler geliştirdi.

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, yeni uygulamanın sektör üzerindeki etkilerini analiz ediyor. Tren, peşin ödeme ve çıkış taahhütnamesi uygulamasının kira tespit davalarının artmasına neden olabileceğini söylüyor. Ek olarak, bölgesel kira artış oranlarının belirlenebileceğini ve bu konuda araştırma yapılması gerektiğini vurgular.

Yeni uygulamanın konut piyasasında nasıl bir etkisi olacağı tartışmalı. Kira fiyatlarının seyri ve bu tür uygulamaların yasal çerçevesi üzerine yapılacak düzenlemeler önümüzdeki dönemde önemli olacak. Gelecekteki konut politikaları, kiracılar, ev sahipleri ve sektör temsilcileri arasındaki görüş ayrılıkları ve talepler tarafından şekillendirilecektir.

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