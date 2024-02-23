CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı gençlerle yaptığı çok ses getiren buluşmalarına devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde “Yakında Pendik, Tam Senlik” sloganıyla ilk gençlik buluşmasını yapan CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı, buluşmanın ikincisi için müjdeyi verdi.
TARIK BALYALIDAN GENÇLERE PEŞ PEŞE MÜJDELER
Balyalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada tüm gençleri 24 Şubat Cumartesi akşamı Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yapılacak ikinci buluşmaya davet etti.
TARIK BALYALI GENÇLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR
İkinci buluşma, bu sefer Pendik Batı Mahallesi’ndeki CHP seçim koordinasyon merkezinde yapılacak. Yeniden bir Stand-up gösterisine sahne olacak buluşmada, 4 komedyen sahne alacak.
24.02.2024 tarihinde gerçekleşecek olan ikinci “Gençsel Dönüşüm” buluşması, saat 19.00’da başlayacak ve yaklaşık 2 saat sürecek.