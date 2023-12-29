Neler oluyor? Galatasaray Fenerbahçe derbisi dakikalar kala büyük kriz! İki takımda "maça çıkmayız" resti attı!

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, bu akşam 20.30'da Turkcell Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi ortaya atılan bir iddia. Ortalığı karıştırdı.

İddia: İstiklal marşı okunmayacak

Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü.

Yasağı koyanın Suudi hükümeti olduğu iddia edildi. İki kulüp yasağın kaldırılmasını talep ediyor. İstiklal Marşı okunmazsa Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmama kararı aldı.

Kısa süre içerisinde Galatasaray ve Fenerbahçe yetkililerinin katılacağı bir acil durum toplantısı planlandı.

Ali Koç: Pankarta izin vermediler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler. Tam netleşmedi konu." ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da Milliyet'e yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşımızın okunmasına izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz" dedi.

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TFF: Dezenformasyona itibar etmeyiniz

Maç öncesi sosyal medyada "İstiklal Marşı ve Türk bayrakları" ile ilgili çıkan iddialar sonrası TFF bir açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa; Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.

Hamit Altıntop: Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda. Şu anda konuyla ilgili toplantılar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

İstiklal Marşı okunacak, pankartlar için görüşmeler sürüyor

Organizasyondan önce ülke federasyonları ve yetkili makamlar arasında yapılan protokol gereği maç seremonisinde İstiklal Marşı okunabilecek ve stada Türk bayrakları asılacak. Ancak söz konusu protokolde bulunmayan hem Galatasaray’ın hem de Fenerbahçe’nin sahaya çıkmak istedikleri Atatürk posteri ve diğer posterlerle ilgili ise Suudi yetkililerle görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İddialar doğru değildir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşımız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunacaktır."

Kaynak: İnternethaber

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