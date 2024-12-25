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Meteoroloji'den, o bölgeler için fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den, o bölgeler için fırtına uyarısı: Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde yarın öğlen saatlerinde fırtına başlayacağı duyuruldu.

Meteoroloji'den, o bölgeler için fırtına uyarısı!
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Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den, o bölgeler için fırtına uyarısı!

Fırtına cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek

Marmara'da ise fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde olacağı, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Kaynak:AA

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