Meteoroloji'den, o bölgeler için fırtına uyarısı!

Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedecek

Marmara'da ise fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde olacağı, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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