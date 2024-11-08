Cumhurbaşkanı Erdoğan-Donald Trump ne konuştu? Erdoğan'dan ilk yorum

Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bu seçimin Amerika Birleşik Devletleri'ne, bölgemize ve dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" diyerek, "Sayın Donald Trump seçim sürecinde suikast girişimi dahil olmak üzere birçok güçlükle gerçekten büyük bir mücadele örneği verdi. Malum, kendisini vurmaya yeltenirken kulağını mermi sıyırdı. Eller kelepçeli halde karakollara götürüldüler. Bu olaylar sırasında o, seçim kampanyasını son derece güçlü bir şekilde yılmadan ve usanmadan sürdürdü. Bu, her siyasetçinin rahatlıkla yapabileceği bir iş değildir. "Trump bunu başardı" dedi.

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GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Sayın Trump ile sıcak bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sırada aile yemeğine katıldılar. Elon Musk ve Musk'ın çocuğu yanındaydı ve görüşmemizi bu şekilde gerçekleştirdik. Seçim sürecini ve Türkiye-ABD işbirliğini ele aldık. Buna ek olarak, Türkiye ile ilgili olumlu ifadeleri oldu. Ülkemize davet ettik. Temenni ederim ki davetimize yanıt verirler ve bu da geçmişten farklı bir şekilde Türkiye-ABD iş birliğini güçlendirir. çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda F-35 konusu var. S-400 ile ilgili bir süreç yürütülüyor.