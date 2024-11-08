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Benzin ve motorin fiyatları değişti! 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, vergi artışları nedeniyle benzin ve diğer yakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları şu anda ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları değişti! 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
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Dünya çapındaki piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişiklikler ve art arda gelen ÖTV zamları, benzin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

8 Kasım 2024'te İzmir, Ankara ve İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?

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8 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.88 TL

Motorin litre fiyatı: 42.85 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.77 TL

Motorin litre fiyatı: 42.79 TL

LPG litre fiyatı: 25.49TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.30 TL

Motorin litre fiyatı: 43.41 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.76 TL

Motorin litre fiyatı: 43.91 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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