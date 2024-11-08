Benzin ve motorin fiyatları değişti! 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, vergi artışları nedeniyle benzin ve diğer yakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları şu anda ne kadar?
Dünya çapındaki piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişiklikler ve art arda gelen ÖTV zamları, benzin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
8 Kasım 2024'te İzmir, Ankara ve İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak?
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8 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 42.88 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.77 TL
Motorin litre fiyatı: 42.79 TL
LPG litre fiyatı: 25.49TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.30 TL
Motorin litre fiyatı: 43.41 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.76 TL
Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL