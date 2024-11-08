Benzin ve motorin fiyatları değişti! 8 Kasım güncel akaryakıt fiyatları Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, vergi artışları nedeniyle benzin ve diğer yakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları şu anda ne kadar?