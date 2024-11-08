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Asgari ücret için flaş açıklama! Merkez Bankası Başkanı'ndan asgari ücret için tahmin

Yılın son enflasyon raporunda TCMB Başkanı Fatih Karahan, yeni asgari ücret zammı hakkında konuştu. Karahan, 2025 asgari ücret oranının enflasyona etkisini inceledi. TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Böyle bir şansımız var" dedi. "Bu dönem önemli bir dönem" dedi.

Asgari ücret için flaş açıklama! Merkez Bankası Başkanı'ndan asgari ücret için tahmin
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Asgari ücret artışı ve Merkez Bankası değerlendirmeleri, 2025 yılına yaklaşırken kamuoyunun gündeminde. Asgari ücretin enflasyon ve ekonomik aktivite üzerindeki etkilerini değerlendiren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay açıklamalarda bulundu. Karahan, 2025 yılı için daha olumlu bir ekonomik görünüm beklediklerini söyledi, ancak Akçay, asgari ücret artışının dönemsel etkilerine dikkat çekti.

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Bugüne kadar eşgüdüm içinde karar verildi." dedi. Bizi şaşırtan bir şey olmadı. 2025'te durum daha iyi olacak. Bu durumda, yüksek bir zam olsa bile enflasyon üzerinde önemli bir etkisi olmaması gerekiyor, ancak görünen bir unsur olduğu için beklentilere zarar verebilir. Önümüzdeki süreç daha olumlu olacaktır.ifadelerini kullandı.

AKÇAY: BU DÖNEM ÖNEMLİ BİR DÖNEM

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Yeni asgari ücret için tavsiye mercii değiliz ama değişik asgari ücret artışlarında ücret geçişkenliği konusunda çalışmalarımız var." dedi. Asgari ücret artışı, ekonominin nispeten zayıfladığı bir dönemde yapılırsa geçişkenliği azaltacaktır. Asgari ücret zammının ücretler ve enflasyona aktarılması daha yüksek olacaktır. Bununla birlikte, döngünün yavaşladığı bir dönemde yapıldığında etkisi daha az olacaktır. Bu bir fırsat. Bu dönem çok önemli.dedi.

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