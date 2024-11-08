AJET kampanya başlattı! 499 liraya bilet satıyor

AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirilen uçuşlarda geçerli olacak özel bir bilet indirimi kampanyası başlattığını duyurdu.



Kampanya boyunca, Çukurova Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı'na yapılacak uçuşlar için indirimli biletler 499 TL'den başlayacak.

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20 Kasım–15 Ocak tarihleri arasında satın alınabilecek 20 bin indirimli bilet, 8-10 Kasım tarihleri arasında uçuşlarda geçerli olacak. AJet'in resmi web sitesi ve AJet Mobil uygulaması, vergi ve harçlar dahil bu "temel" biletleri satın almanın tek yollarıdır.