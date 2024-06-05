Azizi Yıldırım'dan gündemi sarsacak açıklamalar! 'Silivri'de memleket elden gidiyor demiştim şimdi de Fenerbahçe elden gidiyor

Fenerbahçe'de yaklaşan kongre süreci öncesi başkanlık için kıyasıya yarışan Ali Koç ile Azizi Yıldırım arasındaki söz düellosu devam ediyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'yi baronlar idare ediyor. Fenerbahçe elden gidiyor, dikkat etsinler." dedi.



Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, Sports Digitale'de Ersin Düzen'in sorularına cevap verdi.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"Jose Mourinho gibi marka bir hocanın Fenerbahçe'ye gelmesi büyük başarı. Bunda %1 bile emeğim varsa, bundan mutluluk duyarım. İsteğimiz ne? Fenerbahçe'nin şampiyon olması, çocukların üzülmemesi."

"Ben, "Şampiyon olacağız" diyorum. Karşı taraf, şampiyonluk sözü veremiyor. Şampiyonluk sözü veremeyen bir insan, başkan olamaz."

"Fenerbahçe'yi baronlar idare ediyor"

"Fenerbahçe'yi baronlar idare ediyor. Fenerbahçe elden gidiyor, dikkat etsinler. Geldim, heyecan başladı. Ben gelmesem, bu heyecan var mıydı? Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı vardı ve bu ölü toprağını kaldırmayacaklardı. Geldim, ortaya vizyon koydum."

"Niye yalan söylüyorsunuz?"

"Bankalar Birliği ile 330 milyon dolarlık anlaşma yaptılar. E hani benim borcum 600'dü? Geri kalan 300 milyon dolar nerede? Niye yalan söylüyorsunuz?"

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"Ali Koç'un 1.5 milyar TL alacağı gözüküyor"

"Fenerbahçe, şu an benim bıraktığım borç durumundan daha da kötü durumda. Ali Koç, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyor. Bu kitapta var, 1.5 milyar TL alacağı gözüküyor. Gelsin, açıklasın her şeyi."

"İsmail Kartal, Ali Koç'u Allah'a havale etsin"

"İsmail Kartal, "Allah'a havale ettim" diyor da o zaman kendi başkan ve yöneticilerini havale etsin. Çünkü onlar daha önce konuştuklarını söylüyorlar. İsmail Kartal'ı da ben antrenör yaptım."

"İnsanları aptal zannediyorlar"

"Jose Mourinho'nun menajeriyle biz 15 milyon euro'ya anlaştık. Öbür taraf, "Biz daha ucuza anlaştık" diye bahane uyduruyor. Benimle 15 milyon euro'ya anlaşan insan, sana ucuza gelir mi? İnsanları aptal zannediyorlar."

"Kapasiteyi 65 bine çıkartmak istiyoruz"

"Stadyum projesi için iki alternatif var. İki kale arkası toplam 10 bin kişi artacak. Sonuçta kapasite 60 bin olacak. Ayrıca kale arkalarında alttaki koltukları sökerek ayakta seyirci almayı planlıyoruz. O zaman kapasite 65 bin oluyor. Bizde yalan olmaz. Yapamayacağım şeye 'yaparım' demem!"

"Hem TFF yönetimlerine hem de kurullarına adam yerleştireceğiz"

"Federasyon seçiminde rol alacağız. Fenerbahçe'nin haklarını koruyacağını söyleyen, camianın içinden isim seçip koyacağız oraya. O arkadaşları, hem TFF yönetimlerine hem de kurullarına yerleştireceğiz. Orada güçlü olacağız. Her şeyden bilgimiz olacak."