Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi


Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda görüştü.Erdoğan buradaki karşılamanın ardından Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

MASAYA HANGİ KONULAR YATIRILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Ayrıca bölgesel ve küresel konular da gündemde olacak.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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