Sivas’ta kene vakası! KKKA tanısıyla ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Sivas’ta kene ısırması yine can aldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldiği açılandı.

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.Sivas’ta kene ısırması sonucu ortaya çıkan KKKA virüsü ölümlere neden olmaya devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde, KKKA tanısıyla tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren sabah saatlerinde vefat etti.

ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Tanrıveren ile birlikte bu yıl Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. Tanrıveren’e virüsün beslediği büyükbaş hayvanlardan bulaştığı tahmin ediliyor. Genç kadın ikamet ettiği Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazgöze köyünde toprağa verilecek.

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