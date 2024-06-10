Emeklilere erken bayram! Hesapları kontrol edin, ödemeler başladı! İşte, Kim ne zaman alacak?

Emeklilere bayram ikramiyesi bugün hesaplara yatmaya başladı. Ödemeler 14 Haziran'a kadar sürecek.

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Emeklilere erken bayram! Hesapları kontrol edin, ödemeler başladı! İşte, Kim ne zaman alacak?

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başladı. Ödemeler 14 Haziran'a kadar yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, emeklilerinin bayram ikramiyesinde takvim netleşti.

Bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak.

Emeklilere erken bayram! Hesapları kontrol edin, ödemeler başladı! İşte, Kim ne zaman alacak?

14 HAZİRANA KADAR SÜRECEK

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ödeme takvimine ilişkin, "4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ayın 10’u, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ayın 11’i, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12 13 ve 14 Haziran'da olmak üzere toplamda ayın 10 ile 14’üne kadar bayram öncesinde emeklerimizin hesabına yatırılacak" bilgisini verdi.Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.

Emeklilere erken bayram! Hesapları kontrol edin, ödemeler başladı! İşte, Kim ne zaman alacak?

SGK'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

SGK, emekli ikramiyesi hakkında duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, "Emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün ödemeye başlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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