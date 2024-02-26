Cumhur İttifakının Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya'nın açıkladığı projeler kartalı uçuracak

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HÜSEYİN KARAKAYA'DAN KARTAL'A MUHTEŞEM PROJELER

Cumhur İttifakının Kartal Belediye Başkan adayı Mimar Hüseyin Karakaya Titanik Otel’de düzenlenen programda seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı. Düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Milletvekilleri Serkan Bayram,Hasan Turan,Azmi Ekinci ve Hulusi Şentürk,eski milletvekili Erol Kaya, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, MHP Kartal İlçe Başkanı Zübeyir Kurt, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Halit Karaaslan, partililer, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya Kartal’da yapacakları projeleri anlattı.

Karakaya“Yeniden Kartal” diyerek, Kartalımızı zirveye taşımak, kentimizin sorunlarını bitirmek için çıktığımız bu yolda bugün önemli bir dönüm noktasındayız. Bugün burada Kartalımız için hazırladığımız bir çoğunun çizimlerini şahsen yaptığım projelerimizi sizlerle paylacağız. Bu önemli günde bizi yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Kartal, İstanbul'un eşsiz güzelliklerinden biri olan, tarih ve doğanın kucaklaştığı kadim bir ilçemizdir. Köklü tarihi ve dinamik nüfusuyla Kartal, İstanbul'un en değerli, en önemli ilçelerinden biridir.

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Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya: 15 yıldır köye dönüşen ilçemizde Kartal’ı yeniden inşa edeceğiz

Kartal'ın sahip olduğu zengin kültürel miras, coğrafi konumu ve dinamik nüfusu, ilçeyi bölgesel ve ulusal ölçekte önemli bir merkez haline getirmektedir. Bu eşsiz ilçenin, potansiyelini bilerek Kartal’ı zirveye çıkarmak; Kartal’ın bütün değerlerini kucaklayan, sürdürülebilir, yaşanabilir ve modern bir şehri mümkün kılmak öncelikli hedeflerimizdendir.

Kartal’ın sorunlarını, dertlerini bilerek bu yola çıkmaktayız. Kartal’da sorunlar, bütüncül olarak değerlendirilen ve insanımızı merkeze alan hizmet anlayışıyla çözüme kavuşturulacaktır.

Şeffaf ve ulaşılabilir yönetim anlayışı ile kimseyi ötelemeden hizmet edeceğiz; vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettirerek güven ve refahınızı artırmak için çalışacağız.

AK Parti kartal belediye başkan adayı Hüseyin Karakaya'dan Tokatlılar derneğine ziyaret

1. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM:

Kentsel dönüşümü gerçekleştirirken, öncelikle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek adil ve şeffaf bir süreç yürüteceğiz. Mevcut yaşam standartlarını koruyarak, sakinlerimizin mağduriyet yaşamadan daha modern ve güvenli konutlara geçişlerini sağlayacağız.

2. ÇEVRECİ BELEDİYECİLİK:

Kartal'ın yeşil dokusunu koruyacak, yeni yeşil alanlar oluşturacak ve mevcut parkları iyileştireceğiz. Halkımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği, spor yapabileceği, aileleriyle keyifli anlar yaşayabileceği rekreasyon alanlarına önem vereceğiz.

3. EĞİTİMDE KALİTE:

Eğitim, toplumumuzun temel taşıdır. Eğitim kurumlarını destekleyecek, eğitim kalitesini yükseltecek ve gençlerimize daha iyi bir gelecek sunacak projeleri hayata geçireceğiz. Teknolojik altyapıyı güçlendirerek, öğrencilerimizi dijital çağa hazırlayacağız. Çocuklarımızın en az bir yabancı dil öğrenmesini sağlayarak uluslararası alanda kendilerini geliştirmesine destek vereceğiz.

Cumhur ittifakının Kartal Belediye Başkan adayı mimar Hüseyin Karakaya spor kulüpleriyle bir araya geldi

4. ULAŞIM VE TRAFİĞİ İYİLEŞTİRME:

Kartal'ın ulaşım sorunlarına çözümler üretecek şekilde alternatif yol, köprü ve kavşak projeleri yapacağız. Trafiği rahatlatmak adına sürdürülebilir ulaşım projelerini hayata geçirecek, akıllı şehir çözümleriyle trafik yönetimini iyileştireceğiz.

5. KÜLTÜR VE SANAT DESTEKLERİ:

Kültür ve sanata verdiğimiz değeri arttıracağız. Yerel sanatçıları destekleyecek, kültürel etkinlikleri teşvik edecek ve Kartal'ı kültürel bir merkez haline getirecek projeleri hayata geçireceğiz.

7. SPORUN KENTİ:

Kartal’da sporu teşvik etmek ve desteklemek; sağlıklı bir toplum için önemli önceliklerimizden biridir. Sporun gençlerimizin ve çocuklarımızın fiziksel, zihinsel gelişimi ve geleceği için oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Kartalımız da vatandaşlarımıza sporun her dalına ulaşma imkanı sağlayacağız. Spor tesisleri kurarak gençlerimizin ve yetişkinlerimizin spor yapma imkanlarının artırılması için çalışacağız. Ayrıca, kentimizin gurur kaynağı ve birliğimizin sembolü Kartalspor’u eski başarılı günlerine kavuşturacağız. Kartalspor'u en üst lige taşımak ve ilçemizi ulusal arenada temsil etmek için kararlılıkla çalışacağız. Sporun birleştirdiği, mutlu ve sağlıkla yaşayan bir Kartal için çalışacağız.

6. İŞ VE EKONOMİK KALKINMA:

Kartal'da iş imkanlarını arttırmak için yerel girişimcilere destek sağlayacak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini teşvik edecek politikaları hayata geçireceğiz.

Ekonomik zorluklarla başa çıkarken, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Sosyal yardım ve destek programları aracılığıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatacağız ve herkesin Kartal'da refah içinde yaşamasını sağlayacağız.

7. ENGELSİZ YAŞAM:

Kartal, her bireyin hak ettiği yaşam kalitesine ulaşabileceği bir şehir olmalıdır. Engellilerin hiçbir engelle karşılaşmadan yaşayabilecekleri, her alana rahatça erişebilecekleri bir kent vizyonuyla hareket ediyoruz. Engelli dostu altyapı ve tesislerin yaygınlaştırılması, engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların sosyal hayata tam katılımını sağlamak adına temel bir gerekliliktir. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde tasarlanmış yollar, rampalar, ulaşılabilir toplu taşıma ve engelli dostu kamu binaları inşa etmek için çaba göstereceğiz. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın istihdam olanaklarına erişimini kolaylaştırmak ve eğitim imkanlarından tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamak için destekleyici politikaları hayata geçireceğiz. Kartal, engellilerin hiçbir engel olmadan, özgürce ve rahatlıkla yaşayabilecekleri bir kent olacaktır.

8. HAYVAN DOSTU KENT:

Kartal’ın güzelliklerinden biri de sokaklarımızda yaşayan minik dostlarımızdır. Sokak hayvanlarının refahını sağlamak ve onların haklarına saygı göstermek, belediyemizin önceliklerinden biridir. Sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması ve tedavisi için sokak hayvanı yaşam merkezleri kuracak, yerel hayvan koruma dernekleri ve gönüllülerle işbirliği içinde çalışarak onların yaşam koşullarını iyileştirecek projeler hayata geçireceğiz. Hayvan yaşam merkezlerinde şeffaf ve ulaşılabilir olacağız. Sokak hayvanlarının refahını sağlamak, sadece onların değil, tüm toplumun mutluluğunu artıracak önemli bir adımdır.

9. KATILIMCI VE ŞEFFAF YÖNETİM:

Yerel yönetimde katılımcılığı ve şeffaflığı ön planda tutacağız. Kapsayıcı, adil ve demokratik bir anlayışla vatandaşlarımızın görüşlerine değer verecek, karar süreçlerine katılımlarını sağlayacak ve açık iletişim ilkelerini benimseyeceğiz. Belediyemiz bünyesinde Kent Meclisleri kurarak, kentimizin sorunlarını çoğulcu demokrasi ile hep birlikte çözüme kavuşturacağız.

Kartal'ı hep birlikte daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve herkesin mutlu olduğu bir kent haline getirmek için çalışacağız. Kartal’ı zirveye çıkaracağız.”ifadelerini kullandı.