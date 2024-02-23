Cumhur ittifakının Kartal Belediye Başkan adayı mimar Hüseyin Karakaya spor kulüpleriyle bir araya geldi

Başkan Adayı Karakaya, spor kulübü yönetici ve temsicilerine kendisini tanıttı. Kartal’ın sorunlarını ve projelerini anlatarak spor kulüp temsicileri ile fikir alışverişinde bulundu.

KARAKAYA SPOR KULÜP YÖNETİCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Kartal’da belediye başkanı seçildiği taktirde spor ve sporcuları destekleyen bir çok projeye imza atacaklarını ifade etti.

"KARTAL'IN SPOR ALANINDA GELECEĞİNİ KONUŞTUK"

Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya “Spor kulüplerimizin temsicileriyle kahvaltıda sohbet ettik. Kartal’ın spor alanında geleceğini konuştuk. Davetimize katıldıkları için KASK Başkanı Nasır Süleymanoğlu ve tüm spor kulübü temsicilerine teşekkür ederim. “dedi

