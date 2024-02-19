Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya: 15 yıldır köye dönüşen ilçemizde Kartal’ı yeniden inşa edeceğiz

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur ittifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya,15 yıldır köye dönüşen ilçemizde Kartal’ı yeniden inşa edeceğiz" dedi.

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Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya: 15 yıldır köye dönüşen ilçemizde Kartal’ı yeniden inşa edeceğiz

Ziyaretlerinde Kartallı vatandaşların mevcut belediye başkanının hizmetlerinden memnun olmadıklarını belirten Başkan Adayı Karakaya “Daha önce AK Partiye oy vermediğini söyleyen birçok vatandaşımızın bizi tercih edeceklerini ifade ettiklerine şahit oldum.

"15 YILDIR KÖYE DÖNÜŞEN İLÇEMİZİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

"15 yıldır köye dönüşen ilçemizde Kartal’ı yeniden inşa edeceğiz. Torunlarımıza huzur içerisinde yaşayacakları bir Kartal bırakacağız. ”diye belirtti.

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Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya ziyaretleri kapsamında esnaf , vatandaşlar ve stk temsicileri ile sık sık bir araya geliyor. Sorunlarını dinliyor ve fikir alışverişinde bulunuyor. Son olarak Merve Çınar Ergül ve Gülşah Castur’un sahibi olduğu Çınar Eczanesini, Kartal Belediyesi personelini ziyaret etti. Elazığ Karakoçan eşrafından Mehmet Bal için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevinde düzenlenen taziyeye katıldı, merhumun ailesine Allah’tan rahmet ve sabırlar diledi.

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Cumhur İttifakı Kartal Belediye Başkan Adayı Mimar Hüseyin Karakaya’ya ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Nimet Gündoğdu, MHP İlçe Başkanı Zübeyir Kurt ve teşkilat mensupları eşlik etti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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