AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'dan EĞİTİM-BİR SEN 4 No’lu şube merkezine bir ziyaret

Karakaya son olarak EĞİTİM-BİR SEN 4 No’lu şube merkezine bir ziyaret gerçekleştirdi. Sendika Başkanı Bilal Duran ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Karakaya “Eğitim öğretim ve bilim hizmetleri alanında çalışmalar yürüten Eğitimciler Birliği Sendikasını ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için sendikamıza teşekkür ederiz.” ifadesini kullandı.

Eğitim –Bir Sen 4.no’lu Şube Başkanı Bilal Duran ve yönetimi ise Karakaya’nın yaklaşımından memnuniyetlerini dile getirerek, belediyecilikte iş birliği ve ortak akıl anlayışının önemine vurgu yaptılar.