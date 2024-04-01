31 Mart seçimleri sonuçlandı! 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek! İşte o isimler...

Gaziantep'te büyükşehir belediye başkanlığı yarışını AK Parti Adayı Fatma Şahin önde bitirmesiyle birlikte ona eşlik eden diğer illerdeki 10 kadının daha kazanan belediye başkanı listesinde adı geçiyor. İşte o iller ve ilçelerdeki kadın belediye başkanları...

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31 Mart seçimleri sonuçlandı! 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek! İşte o isimler...

2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti.O yıl seçimlerin sonunda 81 ilin 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi. Son seçimde ise bu sayıda artış oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.Gaziantep'te büyükşehir belediye başkanlığı yarışını AK Parti Adayı Fatma Şahin önde bitirdi. İki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Şahin, tekrar en çok oy alan aday oldu.

31 Mart seçimleri sonuçlandı! 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek! İşte o isimler...

Trakya'da iki CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da,Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları topladı.Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Çerçioğlu da böylece belediye başkanlığında 3'üncü dönemine adım attı.Afyonkarahisar'da CHP'nin kentte uzun yıllardır aradığı başarıyı kazandıran isim Burcu Köksal oldu.

31 Mart seçimleri sonuçlandı! 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek! İşte o isimler...

Köksal, seçim sürecinde DEM Partiye yönelik söylemleri ile parti içi ve parti dışında çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.Yılmaz Büyükerşen’in varisi olarak gösterdiği CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde götüren isim.Bilecik'te yarışı önde bitiren isim ise Melek Mızrak Subaşı oldu.DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı'da ise Hazal Aras rakiplerinin önünde yer alıyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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